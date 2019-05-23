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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Turkish Cargo ilk çeyrekte büyüdü

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Turkish Cargo ilk çeyrekte büyüdü

TURKISH Cargo, 2019’un ilk çeyreğinde, WACD (World Air Cargo Data) verilerine göre satılan kargo tonajında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6’lık artışla büyümesini sürdürdü.

Hava kargo operasyonlarına, "Dual Hub" olarak Atatürk ve İstanbul havalimanlarından devam eden Turkish Cargo, yılın ilk çeyreğinde küresel hava kargo pazarında yaşanan daralmaya rağmen büyümesini sürdürdü. Pazarın yüzde 3,1’lik daralma gösterdiği 2019 yılının ilk üç ayında, WACD verilerine göre Turkish Cargo, satılan kargo tonajını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artırdı. Turkish Cargo bu başarısıyla WACD listesinde 7. sıradaki yerini de korudu.

ASYA VE AMERİKA PAZARINDA REKOR BÜYÜME

WACD’nin ilk çeyrek bölgesel verilerine göre Turkish Cargo en önemli büyümeyi Asya ve Amerika pazarında yaşadı. Satılan tonaja göre pazarın yüzde 4,4 daralma gösterdiği Asya’da yüzde 15,4 büyüyen Turkish Cargo, pazarın yüzde 3,1 daraldığı Amerika’da ise yüzde 29,1 büyüme başarısı sergiledi. Şirket, hava kargo hizmeti sağladığı tüm bölgelerde de olumlu sonuçlar elde etti.

124 ülkede toplam 309 şehre uçan Türk Hava Yolları’na ek olarak, Turkish Cargo da kargo uçağı filosu ile 88 noktaya direkt kargo uçuşları gerçekleştiriyor.

 

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