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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.10.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Turkcell'den enflasyonla mücadeleye "2 kat internet" desteği

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Turkcell'den enflasyonla mücadeleye "2 kat internet" desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek veren Turkcell, bugünden itibaren internet kotalarını 2'ye katlayacak.

TURKCELL'DEN alınan bilgiye göre, şirket, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na dev iletişim kampanyasıyla destek verecek. Turkcell abonelerinin internet kotaları 2'ye katlanacak. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyayla Turkcellliler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek.

 "TURKCELL TÜRKİYE İÇİN VAR"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çeyrek asırdır Türkiye'nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Terzioğlu, "Turkcell Türkiye için var. Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak." diye konuştu.

TÜM KAMPANYALAR BİP’TEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız abonelerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile sağlanıyor.

Bugünden itibaren 4,5G uyumlu SIM kart sahipleri, dünyanın en gelişmiş anlık mesajlaşma platformu BiP'in Keşfet bölümünde yer alan "Enflasyonla Mücadele" kanalını takip ederek, kampanyaya dahil olacak.

Öte yandan, SIM kartları 4,5G'yi desteklemeyen Turkcellliler de kampanyadan faydalanmak için en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kotalarını katlayabilecek.

Mevcut müşterilerin yanı sıra Turkcell ailesine yeni katılan abonelerin de yararlanabileceği kampanya, tarifelerdeki internetin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki gigabyteları da ikiye katlayacak. Böylece, Turkcellliler BiP, TV , fizy, Dergilik ve lifebox kullanmanın keyfini iki kat daha fazla yaşayacak.

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