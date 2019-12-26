TürkAkım operasyona hazır... Resmi açılış 8 Ocak’ta Erdoğan ve Putin tarafından yapılacak

Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini sağlama noktasında attığı stratejik adımlardan biri olan TürkAkım boru hattı operasyona hazır. Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak olan projede hem Rusya’daki Anapa terminali hem de Kıyıköy’deki alım terminali gazla dolmuş durumda. Proje Türkiye’de 7.5 milyon hanenin yıllık gaz tüketimini karşılayabilecekken bu kapasite Türkiye’nin yıllık gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ine karşılık geliyor. Türkiye geçen yıl 48 milyar metreküp gaz tüketti.

ENERJİ KÖPRÜSÜ OLACAK

Şu andan itibaren istenirse kullanıma hazır bekleyen doğal gaz BOTAŞ tarafından çekilerek şebekeye verilebilecek.1.5 yılda tamamlanan projenin resmi açılışı ise 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleşecek. Projede gaz akışıyla birlikte Türkiye, Avrupa için bir enerji köprüsü haline gelirken bölgesel enerji piyasasındaki stratejik konumunu güçlendirecek. Resmi açılış öncesinde Kıyıköy’deki alım terminalinde açıklamalarda bulunan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, “Rusya’dan 283 bar basınçla basılan gaz şu an alım için BOTAŞ’ın istediği koşullara getirildi ve burada hazır bekliyor. Şu anda hatta 100 milyon metreküplük bir gaz var” dedi.

AVRUPA’NIN KAPISINDA

Projenin diğer etabında Avrupa’ya gaz akışı sağlanacağını belirten Esen, Türkiye’nin buradan da transit geçiş üzerinden maddi çıkar sağlama olanağına sahip olacağını söyledi. Bu konuda kendilerinin üstüne düşen kısmı tamamladıklarını belirten Esen, “İkinci hat için inşa edilen kara hattı da Bulgaristan sınırına kadar tamamlandı. Bulgaristan istediği an gaz çekimine başlar ve TürkAkım’ın taşıdığı gaz Avrupa’ya ulaşır” diye konuştu.

YAPTIRIM ENDİŞEMİZ YOK

PROJE ile İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerin gaz ihtiyacı için önemli bir alternatifin oluştuğunu aktaran Aslı Esen, “Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımların projeyi etkilemesini beklemiyoruz. Bu konuda bir endişemiz yok” diye konuştu.

İLK İMZA 2016 ATILMIŞTI

İLK imzası 10 Ekim 2016’da atılan ve Kıyıköy’de 2018 Haziran’da ilk inşaat çalışmalarına başlanan TürkAkım, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye’nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.