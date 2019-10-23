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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

TürkAkım, Kıyıköy'e ulaştı

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TürkAkım, Kıyıköy'e ulaştı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin "Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Hat üzerinden 15 Ekim itibarıyla gaz alımına başlandı ve Kıyıköy'e ulaştı" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında düzenlenen "TürkAkım Projesi Boru Hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı İşletme Faaliyet Ruhsatı Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım deniz ve kara hattının inşaat sürecinin tamamlandığını söyledi.

TürkAkım Projesi ile Türkiye'ye büyük kazanç sağlanacağını belirten Bilgin, projenin Kırklareli sınırlarından geçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Deniz ve kara hattı inşaatının tamamlanmasıyla Avrupa'ya gönderilecek Rus doğal gazının Türkiye'ye ulaştığını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Rus doğal gazını Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Projesi'nin deniz ve kara hattının inşaat süreci tamamlandı. Hat üzerinden 15 Ekim itibarıyla gaz alımına başlandı ve Kıyıköy'e ulaştı. Türkiye üzerindeki inşaat sürecinin ise yüzde 99,9'u tamamlandı. 2017 yılında ÇED olumlu kararının alınmasıyla, Rusya 2018 Ekim itibarıyla deniz hatlarını Türkiye'ye ulaştırdı. Aralık 2018-Ocak 2019 tarihlerinde ise deniz tarafı inşaat çalışmaları bitirildi. Bu ay itibarıyla kara inşaatı tamamlandı. Bugün boru hattı ile Doğalgaz Taşımacılığı İşletme Faaliyet Ruhsatı'nı ilgili firmaya teslim etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin enerji açığında önemli bir kazanım olan TürkAkım Projesi'ni ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet yetkililerimize, projenin en başından itibaren emeği geçen tüm uluslararası ve ulusal firma ile çalışanlarına teşekkür ederim."

Törene, South Stream Transport B.V şirketinin Hollanda Tali Şubesi Armada Danışmanlık Limited Şirketi Proje Müdürü Erol Yazıcı, İşletme Müdürü Valeriy Yakubov, İzinler Müdürü Matteo Veronesi ile İzinler Uzmanı Aytaç Tolgay da katıldı.

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