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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.08.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

TürkAkım alım terminalinin yüzde 95'i tamamlandı

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TürkAkım alım terminalinin yüzde 95'i tamamlandı

TürkAkım doğal gaz boru hattının Kıyıköy'de yer alan alım terminali inşaatının yüzde 95'i bitti.

Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak ve buradan da Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan alım terminalindeki inşaat çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

TürkAkım proje şirketinden yapılan açıklamada, çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğal gaz akışının 2019 sonunda başlamasının öngörüldüğü belirtildi. 

Yüzde 95'i tamamlanan inşaat çalışmalarında, 100 kadarı proje bölgesinden olmak üzere doğrudan ve dolaylı bin 700'ü aşkın kişinin istihdam edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"TürkAkım alım terminali, Trakya bölgesinde Kıyıköy beldesi yakınında hayata geçiriliyor. Alım terminali işletime girdiğinde, doğal gazın Türkiye iletim şebekesine girmeden önce akışını, sıcaklığını, basıncını ve bileşimini ölçecek. TürkAkım, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor." 

Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. TürkAkım'da birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya'nın Anapa kentinden Kıyıköy'e taşınacak. Kıyıköy'deki alım terminalinin
tamamlanmasıyla yıl sonunda ilk gazın Türkiye'ye gönderilmesi hedefleniyor. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz ise Türkiye'den Avrupa'ya ulaşacak. 

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