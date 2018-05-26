TürkAkım, 2019'da Avrupa'da

Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Maltepedeki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son üç yılda üç seçimde çok büyük başarılar elde eden AK Parti teşkilatlarının önündeki 24 Haziran hedefi için bir mesai ortaya koyacağını dile getirdi.

Bu mesainin sadece Cumhurbaşkanını Külliye'ye göndermek için değil güçlü bir meclis için de ortaya konulacağını ifade eden Albayrak, "AK Parti ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı" şeklinde bir düşünce olmaması gerektiğini söyledi.

"AK Parti eşittir Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan eşittir AK Parti" diyen Albayrak, güçlü bir hükümetin, güçlü bir yürütme ve yasamadan geçtiğini vurguladı.

Albayrak, 16 Nisan'da "birilerinin bir safta" birleştiğine, 24 Haziran için de aynı birleşmenin yaşandığına dikkati çekerek, "Akıncı davasının darbeci FETÖ'cüleri 15 Temmuz'da şehit, gazi olan bu milletimizin katilleri, mahkeme heyetine savunma için çağrıldıklarında ne diyorlar biliyor musunuz? '24 Haziran'dan sonra savunma yapacağız.' Bu ne demek? Bunu anlıyor muyuz? Bu, 'Tayyip Erdoğan, bu hükümet belki gider, biz bunları götürmek için uğraşan karşı saftakilerle aynı yolda yürür, belki bir kaçacak delik buluruz.' demek. Dünyanın bir ucuna da kaçsanız, 81 milyon Türk milleti toprağın altına da gömer, başka yere de gömer. Kaçışınız yok. Kimler kimlerden medet umuyor, kimler 24 Haziran sonrasına ne ittifaklar peşinde, bunu görmemiz lazım." şeklinde konuştu.

HAZİNE'YE GAZ İNDİRİMİNDEN 1 MİLYAR DOLAR

Sadece FETÖ'cülerin değil, PKK'lılar, DHKPC'ciler ve başka ülkelerin de Türkiye'ye operasyon çektiğini belirten Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Görüyor muyuz, el altından, 'şu ambargoyu bu ambargoyu yapacağız, Tayyip Erdoğan'a bedel ödeteceğiz' diyenleri? Tayyip Erdoğan kim? Bu millet sevdalısı, 2002'den bugüne kadarki yolculuğunda 'kefen cebi siyaseti' bir üst mertebeye taşıyan, 15 Temmuz'da bunun ötesine geçti çünkü iş, dur durak bilmeden, canını vermekten korkmadan çalışan bir lider ve onu bu istikamette omuzunda taşıyan, gerekirse canını feda etmekten korkmayan teşkilat demek. Bu teşkilat ona yakışır bir istikamette 24 Haziran'a gideceğiz. 24 Haziran'a kadar her cephede mücadele edeceğiz. Enerji Bakanlığı olarak da 24 Haziran'a kadar işimizi yapacağız. Bu kapsamda, bugün bir güzel haberimiz daha oldu. Rusya ile yürüttüğümüz tahkim süreci için anlaşmaya vardık. 2015-2016 yılındaki doğalgaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce Hazinemize alıyoruz. Türkiye, 8 uluslararası boru hattının geçtiği dünyadaki tek ülke. Bu anlamda ülkemizi petrol ve gazın merkezi yapmak adına TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi de bunlardan bir tanesi. Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz."

Albayrak, "köprüyü, yerli otomobili yaptırmayacağız" şeklindeki söylemlere karşı AK Parti'nin yıkan değil yapan taraf olacağının altını çizdi.

İnsanlara merhamet ve şefkatle hizmet götürmeye devam eden parti olmaya devam edeceklerini söyleyen Albayrak, "İlk gün kurulduğu aşkla...

Cumhurbaşkanımız hep bunu zikretti. Bundan sonra da böyle olacağız ki birileri bu öfke ve kinle neler yapıyor. Televizyona çıkıyor, ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Bütün AB büyükelçileri toplanmış ne diyor? Ne kadar da korkuyorlar bu Türkiye'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan. Sen seçilirsen, yargılayacakmışsın öyle mi? Allah'ın izniyle çok beklersiniz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.