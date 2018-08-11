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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
11.08.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

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Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Tatil için gittiği Phuket Adasında Türk restoranı açan Manisalı genç girişimci yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Günlük ortalama 7 bin kişi ağırlayan Türk restoranın ünü Tayland sınırlarını aştı.

Tayland’a bir yıl önce tatil için giden Manisalı genç girişimci, Phuket Adasına açtığı Türk restoranında Taylandlılara ve adaya gelen turistlere Türk mutfağının lezzetlerini sunuyor. Türk yemeklerinin tadına hayran kalan turistler her gün restoranı tıka basa dolduruyor.
Manisa’da aşırı kiloları sebebiyle seyahat etme özgürlüğü kısıtlı olan Tolga Özgürler (29), geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından sağlığına kavuşarak 68 kiloya kadar düştü.

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Aşırı kiloları sebebiyle gerçekleştiremediği hayallerini bir bir hayata geçiren Özgürler, Brezilya, Fas, Yunanistan ve Singapur’un ardından son olarak Tayland’a giderek tatil yaptı. Denizi, güneşi ve doğal güzelliklerine kapıldığı Tayland'ın Phuket Adasında yaşamaya karar veren Özgürler, adada Türk restoranı açmaya karar verdi.

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Yaptığı araştırmalar sonucu adada bir Türk restoranı açan genç girişimci, beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Türk yemeklerine hayran kalan Taylandlılar ve adaya gelen yabancı turistler, restoranın kapısında kuyruk oluşturuyor. 6 masayla açtığı restoranında şu an günlük 7 bin yabancı turiste hizmet veren Özgürler, memleket hasretiyle pişirmeye başladığı yemekleri ile kısa sürede tüm Tayland’a ün saldı.

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Manisalı genç girişimci Tolga Özgürler, Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e açtığı 'Phuket Turk Turkish Restaurant' ile Türk mutfağını Taylandlı ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlere tanıtıyor.

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

LONDRA'DA ŞUBE AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Memleketinden uzakta dünyanın diğer ucunda yabancılara Türk yemeklerini sevdirmenin gururunu yaşadığını belirten Özgürler, başta Londra’da olmak üzere farklı ülkelerde de şube açma çalışmalarına başladığını söyledi. Taylandlıların Türk yemeklerini sevdiğini, gelen yabancı müşterilerine yemek hizmeti vermenin yanı sıra Türk kültürünü de öğretmeye çalıştığını kaydeden Özgürler, "Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aşçılık bölümü mezunuyum. Üniversiteyi dışarıdan halkla ilişkiler ve işletme üzerine okudum. 130 kilo olduğum için seyahat etmede zorlanıyordum.

Türk yemek kültürünü Tayland’a taşıdı, siparişlere yetişemiyor

Geçtiğimiz sene tüp mide ameliyatı oldum. Spor desteğiyle de 68 kiloya kadar düştüm. Aşırı kilolarımdan dolayı daha önce gezemediğim için Brezilya, Fas, Yunanistan ve Singapur’a giderek tadını çıkarmaya başladım. Son olarak Tayland’a gittiğimde orada Türk lokantalarının yetersiz olduğunu gördüm. Hazır aşçılık bölümü mezunu da olduğumdan, burada bir restoran açmak istedim. Ailemin de desteğini aldım. İlk olarak 6-7 masayla başladım. İlgi arttıkça iş yerimi büyüttüm. Şuanda günlük 7 bin insana hizmet veriyorum. Allah’a şükürler olsun bunu bende beklemiyordum. Gelen turistlere Türk yemeklerinden ziyade Türk kültürünü de öğretmeye çalışıyorum. İşlerim çok iyi. Yakın zamanda Londra 3'üncü bölge de şube açma planım var. Bunun hazırlıkları içerisindeyim" dedi.

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