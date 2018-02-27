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Türk yazılımı 18 ülkeye yayıldı

Hürriyet Haber
27.02.2018 - 00:49 | Son Güncelleme:

SİSTEM 9’un Türk mühendisleri, dünyada ‘Digital Signage’, Türkiye’de ise ‘Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları’ olarak bilinen, yeni nesil yayın, bilgilendirme, duyuru ve reklam sistemine özel S9Vision DS yazılımını geliştirdi.

Sistem 9’un Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ‘S9Vision DS’ yazılımının kullanımının 2018 yılında birçok ülkeye yayıldığını, Türkiye’nin güçlü bir yazılım gücüne sahip olduğunu vurgulayan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, “Hükümetimiz yerli yazılımlara destek verip, kullanımı teşvik etmeli” dedi. İstanbul Teknokent’teki merkezlerinde bu alana yönelik özel bir yazılım geliştirdiklerini hatırlatan Akın, “S9Vision DS’nin üstün özellikleri yurtdışında-ki dünya devi birçok organizasyon tarafından ödüllendirilerek teyit edildi. S9Vision DS yazılımımızın kullanımı, aralarında ABD, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsveç, Belçika, Arnavutluk, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, KKTC, Nahçıvan, Katar, Ürdün, Sırbistan, Romanya’nın bulunduğu 18 ülkeye yayıldı” diye konuştu.

BAĞIMLILIK AZALMALI

Sistem 9’un, Türkiye’de farklı sektörlerden 200’ü aşkın yerli ve global firmaya hizmet verdiğinin altını çizen Akın, hizmet verdikleri firmaların yurtdışındaki şube veya mağazalarında kullandığı, içinde S9Vision DS yazılımı bulunan dijital ekran sayısının sürekli arttığını anlattı. Akın şunları söyledi: “Sistem 9 tarafından kontrol edilen ekran sayısı 40 bini aştı. Bu da yabancı yazılımlara muhtaç olmadığımızı gösteriyor. Yazılımda dışa bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor.”

Etiketler: gazetehaberleri , yazılım , türkiye
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