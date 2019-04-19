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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Türk ve yabancı öğrenciler MÜSİAD Türk Odası'nda buluşacak

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Türk ve yabancı öğrenciler MÜSİAD Türk Odası'nda buluşacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan "Türk Odası, tüm dünyada sevgi bağıyla kurulan köklü ilişkileri daha da geliştirebilmek adına atılmış bir adımdır. Burası, dünyanın farklı bölgelerinden gelerek ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin buluşma noktası olacak" dedi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "Türk Odası"nın açılış töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Güloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaan, açılışı gerçekleştirilen Türk Odası'nın yabancı uyruklu öğrencilerin buluşma yeri olacağını belirtti. 

MÜSİAD olarak yeryüzünde sevginin kucağında büyüyen her insana temas etmeye çalışan bir yapı olduklarına dikkati çeken Kaan, "Dil, din, ırk ayrımı yapmadan, insanlığın temel değerlerinde buluşmak, birlikte yol almak için bizler için yeterli oluyor. Dünyanın 93 ülkesinde, 223 noktasında faaliyet gösteren bir STK'nın bunu sağlayabilmesi mümkün mü? Evet, mümkün değerli misafirler. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Odası da bizlerin tüm dünyada sevgi bağıyla kurduğu köklü ilişkileri, daha da geliştirebilmek adına atılmış bir adımdır. Burası, dünyanın farklı bölgelerinden gelerek ülkemizde öğrenim gören öğrencilerin bir buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı. 

"ÖĞRENCİLER KENDİ ÜLKELERİYLE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ KURACAK"

Kaan, MÜSİAD olarak öğrencilerin, mezuniyet sonrası iş yaşamına uyum sağlaması adına çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti: 

"Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumların nüfuz alanının kısıtlı kaldığı birçok alanda devreye girerek, önemli bir boşluğu dolduran gönüllü yapılardır. Bu yapılar, özellikle bürokrasinin, işleyişi ağırlaştırdığı alanlarda kıymetli birer anahtar görevi görürler. Gönüllü olarak hizmet veren her bir birey, bu yapıların devamlılığı için en büyük hazinedir. Biz MÜSİAD olarak, öğrencilerimize farklı konularda eğitimler verirken, çeşitli çalışmalarda da onlara yer vereceğiz. 

Böylece, bir yandan onları iş yaşamına hazırlarken, diğer yandan da kendi geleceklerine yönelik gelişimlerini sürdürmelerine katkı sunmuş olacağız. Burada, projeyi özel kılan bir noktayı da özellikle vurgulamak istiyorum: Öğrenciler, değerli akademik kadromuzun ve MÜSİAD’ın profesyonel ekibinin yönlendirmesiyle birlikte çeşitli kazanımlara ulaşırken, kendi ülkeleri ile Türkiye arasında da önemli bir köprü kurmuş olacaklar. Belirli bir bilgi birikimi ve tecrübeye ulaşan gençlerimiz, bu süreçte ülkelerinin ticari, ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgili bizlere rehberlik ederek bunu başaracaklar.” 

İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Güloğlu da MÜSİAD’ı sadece bir iş dünyası temsilcisi olarak değil, ruh ve gönül dünyası temsilcisi olarak da gördüklerini belirtti. 

Güloğlu, "Kendilerine ülkemize yaptıkları ve yapacakları her şey için müteşekkiriz. İstanbul Üniversitesi olarak devletimizin, YÖK’ün uluslararasılaşma çabalarına katkı sağlamak için biz de elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. İyilik için yapılan her şey,hem bu hem de öteki dünyada karşılık görecektir. Yaptığınız ve yapacağınız hepinize İstanbul Üniversitesi adına teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu. 

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