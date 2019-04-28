Türk ürünleri 120 ülkenin mutfağında

Özellikle Amerika kıtasını hedefleyen sektör, bölgenin Çin ile olası anlaşmazlığını Türkiye’nin lehine çevirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı’na İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığında 15’inci defa milli katılım organizasyonu gerçekleştirildi. 32 Türk firması Asya’da mutfak ve ev eşyaları sektörünün en büyük fuarı olan Hong Kong Ev Eşyaları Fuarı’na çıkarma yaptı.

HEDEFTE ABD VAR

İDDMİB’in davetlisi olarak katıldığımız fuarda konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 120 ülkeye ihracat yaptığını ve teknolojik gelişimleri yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin mutfak sektörüne geç girmesine karşın önemli bir yer edindiğine işaret eden Öztiryaki, toplam 4.5 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Çin, bütün dünyada satın almacılara her şeyin ucuzunu satın alabilecekleri psikolojisini vermiş bir ülke olsa da dünyanın her yerinden gelen insanlar mutlaka bizimle de temas ediyorlar. Biz Çin’e ihracat yapmak için değil dünyaya entegre olmak için buraya geldik. ABD, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok önemli alıcılarla buluştuk.”

TASARIMDA ÖNDEYİZ

Fuarın seçilmiş firmalardan oluşan özel bir organizasyon olduğunu vurgulayan Öztiryaki, şöyle devam etti: “Her yıl daha fazla sayıda Türk firması katılım sağlıyor. Herkes yeni pazarlar bulma konusunda umutlu. Fiyatlarımız da geçmişe göre daha avantajlı. Örneğin Çin’de hayat şartları değişmesi çelik maliyetlerini değiştiriyor. Onlar değiştikçe biz fiyat olarak daha farklı olmaya başladık. Özellikle Güney Amerika, Türkiye için önemli bir pazar olmaya başladı. Ayrıca hedeflerimizin arasında ABD var. Mart ayında Chicago’da fuardaydık. Geçmişte büyük alışveriş yapan firmalar bize çok fazla müracaat etmezdi ama bu sefer daha yakın oldular. Amerika’nın Çin ile arasında satın alma sorunları olursa yeterli bir B planları yok. Bu yüzden bize yakın olmaya çalışıyorlar.

Örneğin çelik tencere konusunda Çin’den sonra gelen 2’nci ülkeyiz. Hem dünya standartlarında hem de çok sayıda ürün yapıyoruz. Türkiye artık tasarımı ve Ar-Ge’nin önemini anladı. Tasarımla öne geçmek mecburiyetindeyiz.”

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ise geçen yıl 112 ülkeden yaklaşık 30 bin ziyaretçinin fuarı ziyaret etiğini hatırlattı. Pelister, “27 plastik, 3 metal ve 2 cam sektörü olmak üzere 32 Türk firmamız ürünlerini sergiledi. Türkiye’nin kaliteli ürünlerini tanıtabilmek ve Çin başta olmak üzere küresel piyasalarda Türk markasını ön plana çıkarabilmek için uluslararası fuarlarda yer almak çok önemli” dedi.