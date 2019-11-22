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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.11.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Türk tüfekleri ABD’de egale edilmesi zor bir rekora imza attı

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Türk tüfekleri ABD’de egale edilmesi zor bir rekora imza attı

Huğlu’nun yarı otomatik tüfeği Renova (CZ 1012), ABD’nin Kansas eyaletinde ilginç bir rekor kırdı. Powder Creek Shooting Park atış poligonunda, 12 saat içerisinde 5 kişilik bir takım en fazla plak kırma rekorunu denedi. Bu rekor CZ-USA için üretilen ve Huğlu’nun Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı ve tescil edilerek Guiness rekorlar kitabında yer almaya hak kazandı.

Amerika’nın Kansas eyaletinde bulunan Powder Creek Shooting Park atış poligonunda, 5 kişilik bir takım ile en fazla plak kırma rekoru denendi. 12 saatlik süreyi kapsayan rekor, Huğlu Av Tüfekler Kooperatifi’nin CZ-USA için ürettiği ve Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı.

Bu alanda daha önce kırılan 4 bin 602 plak kırma rekoruna 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşan David Miller ve ekibi, bu defa toplam atış süresi boyunca 14 bin 167 adet plak kırarak yeni bir rekorun sahibi oldular. Bu rekor denemesi aynı zamanda Huğlu tüfekleri açısından zorlu bir kalite kontrol testi anlamına da geliyor.

12 saatte 9 saatlik atış süresi

12 saatin yaklaşık 9 saatini atış yaparak geçiren takım ortalama 35 dakika atış yaptıktan sonra 10 dakika mola verdi. Her atıcıya ait 6 adet tüfeğin bulunduğu rekor denemesinde bu tüfeklere 12 saat boyunca atıcılardan başka hiç kimse dokunmadı.

 

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