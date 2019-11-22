Türk tüfekleri ABD’de egale edilmesi zor bir rekora imza attı
Huğlu’nun yarı otomatik tüfeği Renova (CZ 1012), ABD’nin Kansas eyaletinde ilginç bir rekor kırdı. Powder Creek Shooting Park atış poligonunda, 12 saat içerisinde 5 kişilik bir takım en fazla plak kırma rekorunu denedi. Bu rekor CZ-USA için üretilen ve Huğlu’nun Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı ve tescil edilerek Guiness rekorlar kitabında yer almaya hak kazandı.
Amerika’nın Kansas eyaletinde bulunan Powder Creek Shooting Park atış poligonunda, 5 kişilik bir takım ile en fazla plak kırma rekoru denendi. 12 saatlik süreyi kapsayan rekor, Huğlu Av Tüfekler Kooperatifi’nin CZ-USA için ürettiği ve Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 tüfeği ile kırıldı.
Bu alanda daha önce kırılan 4 bin 602 plak kırma rekoruna 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşan David Miller ve ekibi, bu defa toplam atış süresi boyunca 14 bin 167 adet plak kırarak yeni bir rekorun sahibi oldular. Bu rekor denemesi aynı zamanda Huğlu tüfekleri açısından zorlu bir kalite kontrol testi anlamına da geliyor.
12 saatte 9 saatlik atış süresi
12 saatin yaklaşık 9 saatini atış yaparak geçiren takım ortalama 35 dakika atış yaptıktan sonra 10 dakika mola verdi. Her atıcıya ait 6 adet tüfeğin bulunduğu rekor denemesinde bu tüfeklere 12 saat boyunca atıcılardan başka hiç kimse dokunmadı.
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