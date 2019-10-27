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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Türk traktörleri dünya tarımının hizmetinde

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Türk traktörleri dünya tarımının hizmetinde

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Akyüz, "Bizim en büyük pazarlarımız Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatımız da gayet iyi gidiyor. Tarımın en kuvvetli olduğu ülkelere ihracat yapmak bizim için bir gurur" açıklamasında bulundu.

Kuruluşunun 65'inci yılını kutlayan TürkTraktör, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 5 kıtada 130'dan fazla ülkeye traktör ihraç ediyor.

TürkTraktör ocak-eylül döneminde ürettiği 15 bin 695 traktörün yüzde 75'ini (11 bin 905) yurt dışına satarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Firmanın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Akyüz, AA muhabirine, Türkiye pazarında satılan her iki traktörden birinin TürkTraktör fabrikalarından çıktığını söyledi.

Yılın 9 ayında yurt içine 6 bin 809 traktör sattıklarını belirten Akyüz, "TürkTraktör olarak Türkiye traktör üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılıyoruz. 2018 verilerine göre Türkiye traktör ihracatının yüzde 90'ını (14 bin 500 adet) gerçekleştirdik. Bu yıl da 15 bin adet hedefliyoruz. Yine rekorlar kırdığımız bir yıl olacak. İç pazara baktığımızda satılan iki traktörden biri TürkTraktör'de üretimi yapılan New Holland oldu. İç pazarda 12 yıldır süren liderliğimizi 13'üncü yıla taşıdık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Akyüz, ihracata geçen yılın üzerinde bir performansla devam ettiklerini anlattı. Traktör sattıkları bölgelere ilişkin bilgi veren Akyüz, şunları kaydetti:
"İhracat denilince daha çok gelişmekte olan ülkelere yapılanlar akla geliyor ama bizim aslında birinci ihracat pazarımız Batı ülkeleri. Yeni emisyon seviyesine sahip motorlarımızla geçen yıl ihracata başladık. Dolayısıyla bizim en büyük pazarlarımız Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleri. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatımız da gayet iyi gidiyor. Tarımın en kuvvetli olduğu ülkelere ihracat yapmak bizim için bir gurur. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz, Türk tarımına inanıyoruz, Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Yatırımlara ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıl da yatırımlarımıza devam ettik. İhracatta büyüyoruz."

"FAİZLERİN DÜŞÜŞÜYLE PİYASAYA HAREKET GELDİ"

Cem Akyüz, faizlerdeki düşüşlerin satışlara olumlu yansıdığını dile getirdi. Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kredilerle çiftçinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Akyüz, "Vakıfbank ile yaptığımız anlaşmayla da 0,69 faiz oranı ve 5 yıla kadar kredilerde piyasaya bir hareket geldi. Bu iki bankanın dışında bir de TürkTraktör Finans uygulamamız var. İki yıl önce lansmanını yaptığımızda faiz oranı 0,89'du. İki yıl sonra daha düşük faiz oranıyla (0,87) çiftçilerimize finansman imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TürkTraktör Finans'ın en önemli avantajının, çiftçilere bayi showroomlarında her türlü kolaylığı sağlaması olduğunu anlatan Akyüz, "Belgeleri sisteme yükleyip başvurusunu sistemden yapıp sözleşmeye döküp çok hızlı şekilde, hiçbir zahmetle uğraşmadan TürkTraktör Finans ile kolaylıkla krediye ve traktöre ulaşabiliyorlar." diye konuştu. 

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