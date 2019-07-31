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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı

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Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşuyla bu rakam hızla artmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaretlerimizin fazla artmamasının nedeni lojistik engeller. 2017 yılında açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile lojistik engellerin büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. Artık Hazar Denizi aramızda bir engel değil, bir ulaşım yolu, birlikteliğimizin bir kanıtı olarak daha fazla devreye alabilmemiz, lojistik engelleri aşarak ticaretimizin önünü açmamız gerekiyor. Hazar'ı bizi ayıran değil, bizi birleştiren bir deniz olarak görmek istiyoruz. Özellikle tamamlayıcı mallarda üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmesinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na önemli bir görev düşüyor" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşuyla bu rakam hızla artmaya devam edecektir." dedi.

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası 1. Genel Kurulu'na katıldı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı
Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Sekretaryası'nın ilgili kuruluşu olarak Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Oda'nın bugün açılışını yapacaklarını ifade eden Pekcan, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanlarımızın 15 Ekim 2019’da, Türk Konseyi’ni kuran Nahçıvan Anlaşması’nın 10. yıl dönümünün de kutlanacağı Türk Konseyi Yedinci Liderler Zirvesi vesilesiyle Bakü’ye gelmeden önce yapacağımız çalışmalara da bugünkü toplantı neticesinde yön verilecek. Bugün Oda'nın 1. Genel Kurulu'nda delegeler, genel sekreteri ve başkanı seçecek. Şimdiden başarılar diliyorum. Türk Konseyi üyesi ülkelerin vizyonlarını, iş planlarını, projelerini 15 Ekim toplantısına kadar ilgili odalar, çalışmalarını tamamlayıp yeni Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilgili ülkelerinin odalarına sunacaklar. Türk Konseyi olarak gayri safi milli gelirimiz 1 trilyon dolara ulaşıyor. Sahip olduğumuz kaynaklarla bölgemizde önemli bir güce sahibiz. Birbirimizle olan ticaretimize baktığımızda bu rakamın o kadar da büyük olmadığını görüyoruz. Şimdi bu Oda'nın kuruluşuyla bu rakam hızla artmaya devam edecektir."

"HAZAR'I BİZİ AYIRAN DEĞİL, BİZİ BİRLEŞTİREN BİR DENİZ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ"
Ruhsar Pekcan, karşılıklı ticaretlerinin fazla artmamasının nedeninin istememezlik olmadığını vurgulayarak, "Bunun nedeni aramızdaki lojistik engeller. 2017 yılında açılışı yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile lojistik engellerin büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. Artık Hazar Denizi aramızda bir engel değil, bir ulaşım yolu, birlikteliğimizin bir kanıtı olarak daha fazla devreye alabilmemiz, lojistik engelleri aşarak ticaretimizin önünü açmamız gerekiyor. Hazar'ı bizi ayıran değil, bizi birleştiren bir deniz olarak görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı
Pekcan, 2018 yılında yüzde 5 artış ile Türk Konseyi üyelerinin dünya ticaret hacmindeki payının 522 milyar dolara ulaştığını, buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde 2018’de 558,6 milyar dolara ulaştığını aktardı.
Birlikte daha çok çalışarak, yasal altyapıyı güçlendirerek ve ürün çeşitliliğine giderek bu ticaretten daha fazla pay alınabileceğini belirten Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Konseyi üyesi ülkeler ile 2018 yılında ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 16,7 artarak 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna Özbekistan ve Türkmenistan dahil edildiğinde 2018 yılında 9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı artırmak bizlerin elinde. Türkiye olarak, Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolara yakın yatırımımız mevcut. Bu ülkelerin ülkemizdeki yatırımları yaklaşık 7,7 milyar dolardır. Ayrıca, Türk müteahhitleri de 39 milyar dolar tutarında 969 proje üstlenmiş. Bu veriler, son yıllarda kaydettiğimiz ilerlemenin göstergesi ama maalesef yeterli değil. Artık sahip olduğumuz güçlü bağları ticari ilişkilerimize yansıtmanın tam zamanı. Karşılıklı yatırımlarımızı, ticaretimizi artırarak gerçek potansiyelimizi ilişkilerimize yansıtmalıyız."

"TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA ÖNEMLİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR"
Ticaret Bakanı Pekcan, yatırımların karşılıklı teşvikine değinirken, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmalarını güncellediklerini anımsattı. Pekcan, diğer kardeş ülkelerle de en kısa zamanda bu anlaşmaları güncelleyerek karşılıklı yatırımların artmasını teşvik etmiş olacaklarını aktararak, "Özellikle tamamlayıcı mallarda üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmesinde Türk Ticaret ve Sanayi Odası'na önemli bir görev düşüyor. Bence bu oda öncelikle tamamlayıcı mallar, diğer alternatif ürünler üzerinde ciddi çalışma yaparak kendi bakanlıklarına bu çalışmayı sunması ve yol haritası oluşturmasıyla 15 Ekim’deki toplantıya da yetişirse ilk çalışma olarak bu sunulabilir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası açıldı
Üye ülkeler arasındaki iş forumlarını, seminerleri, fuar sayılarını artırmaları gerektiğini, belki ortak fuarlar da düzenlenebileceğini belirten Pekcan, "Türkiye olarak bölgesel iş birliğine sadece doğal kaynaklar olarak bakmıyoruz. Dünya bir teknolojik dönüşümden geçiyor. Türk Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bölgemizdeki eğitimlere de önem veriyoruz." dedi.

Pekcan, Bakanlık olarak ihracat destekleriyle ilgili eğitim vermeyi planladıklarını aktararak, "En kısa zamanda Özbekistan ve Türkmenistan'ın Türk Keneşi'ne katılmasıyla kurumsal yapımız çok daha güçlenecektir." ifadesini kullandı. Bakan Pekcan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimiyle Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılışı gerçekleştirildi. 

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