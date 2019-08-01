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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.08.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Türk Telekom’un yeni CEO’sundan ‘gençlik’ vurgusu

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Türk Telekom’un yeni CEO’sundan ‘gençlik’ vurgusu

TÜRK Telekom’un ataması dün açıklanan yeni CEO’su Ümit Önal’ın, şirket çalışanlarına gönderdiği ilk mesajında, ‘gençlik’ vurgusu yapması dikkat çekti. Önal, Türk Telekom’un 180 yıllık köklü bir geçmişi olduğunu hatırlattığı mesajında, çalışanlara gençlerin en çok tercih ettiği marka olmayı hedefleyeceklerini söyledi.

Türk Telekom Grubu şirketlerinin, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla tüm çalışanlarıyla bir bütün halinde çaba gösterdiğini kaydeden Önal mesajında şunları kaydetti: “Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızın bilgi ve tecrübelerinin yolumuza ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamda önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmak önceliklerimden biri olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan gençlere özel önem verip, fikirlerini daha çok görünür kılacak ve yarının genç Türkiye’sine yatırım yapacağız. Gençlerden aldığımız ilham ve sinerjiyle onların dinamik dünyasını zenginleştiren, teknoloji odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle, yine en çok gençlerin tercih ettiği bir marka olacağız.”

ÇALIŞANLARIN FEDAKÂRLIĞI

Türk Telekom’un 2018 yılında 20 milyar TL gelir elde ettiğini ve 4.3 milyon net yeni abone kazandığını vurguladığı mesajında Önalşöyle devam etti: “Bütün bu başarılardaki en büyük pay, her zaman büyük hayaller kurabilen, bu hayalleri gerçekleştirebilmek için var gücüyle üreten ve bugün sayıları 30 bini aşan büyük Türk Telekom ailesinin siz fedakâr üyelerinindir.Küresel güç olma hedefine doğru ilerleyen Türkiye’nin, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke olma yolunda daha güçlü adımlar atabilmesi için şirketimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye’nin lider telekomünikasyon şirketi olarak; bugüne kadar olduğu gibi bu ülke için yerli ve milli teknolojiler geliştirmenin en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bundan sonra da hareket etmeye devam edeceğiz.”

“5G’NİN SESİ OLACAĞIZ”

Yeni hedefler için çalışanlarına motivasyon mesajı da veren Önal şu ifadeleri kullandı: “5G teknolojilerinde, iştiraklerimizden Argela ile hem yurt içinde hem de yurt dışında teknoloji üreten bir ülkenin sesi olacağız. Sistem entegratörümüz Innova ile geliştirdiğimiz çözümlerimizin sayısını ve niteliğini artıracağız. Yeni nesil eğitim teknolojileri şirketimiz Sebit’le, geleceğin eğitim dünyasının kapılarını aralayacağız. Müşteri destek hizmetleri şirketimiz AssisTT ile müşteri deneyiminde zirvede olacağız. Dünyanın en önemli ve yüksek kapasiteli denizaltı veri hattı konsorsiyumuyla 17 ülkeyi fiberle denizaltından birbirine bağlayan Türk Telekom International’ın, uluslararası büyük projelerle öncü rolünü sürdüreceğiz. Ülkemize en ileri bilgi ve iletişim teknolojilerini sunmak için yaz kış, gece-gündüz demeden vatanın dört bir yanında büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her köşeye aynı aşkla hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bu hedeflerin tamamına yine sizlerin samimi gayreti, aklı ve heyecanıyla ulaşacağız. Bunu sizlerle birlikte başarabileceğime yürekten inanıyorum. Türk Telekom’u çok daha ileriye taşıyacak hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu güçlü motivasyonumuzla yeni başarılara birlikte imza atacağız.”

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