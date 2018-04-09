Türk Telekom'dan eğitime 50 milyon lira destek
Yaklaşık 13 yıldan beri Türkiye'deki eğitim dünyasına 120 milyon TL destekte bulunan Türk Telekom, 2019 sonuna kadar 50 milyon TL daha destekte bulunacak.
2005’ten bugüne kadar 120 milyon TL yatırımla Türk eğitim dünyasına 19’u ilköğretim, 35’i lise ve dengi okul, 23’ü de yurt, pansiyon, yemekhane olmak üzere toplam 77 bina kazandıran Türk Telekom, 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak.
2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak. Yapılacak işbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve bakanlık temsilcileri katıldı.
BURS VE MALZEME DESTEĞİ
Toplumda bölgesel, fiziksel, ekonomik ve nesillere dayalı eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini ifade eden Doany, "Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Gelecek demek yeni nesil demek, gelecek demek gençlerimiz demek.
Bugün imzaladığımız protokol ile eğitime olan katkımızı sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yeni yapılacak okullarda yine Türk Telekom’un burs ve malzeme desteği gibi yardımlarıyla, geleceğimizi şekillendirecek parlak, çalışkan, vatansever bir yeni neslin yetişmesi en büyük temennimizdir. Geçmişte olduğu gibi Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle