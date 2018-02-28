Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>‘Türk Telekom’da makyajlama yok el koyma da yok’

‘Türk Telekom’da makyajlama yok el koyma da yok’

Ahmet CAN / BARCELONA
28.02.2018 - 00:42 | Son Güncelleme:

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan yanıt geldi.

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde soruları yanıtlayan Arslan, Türk Telekom’un kârlılığının makyajlandığı, temettü dağıtmamasının makyajlandığı yönündeki açıklamalara değinerek, “Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor.’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem” diye konuştu. Türk Telekom’un bütün iş ve işlemleri bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla erişebildiği bir durumda olduğunu ifade eden Arslan, “Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP’a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok” diye konuştu.

Temettü konusuna değinen Arslan, şunları söyledi: “Bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, ‘Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir. Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil, bankaların o borcu alıp almadığı değil. Benim derdim, bizim için önemli olan Türk Telekom’un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Bankalarla da her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımız hakemliğinde iş ve işlemler yürüyor” dedi.

 

Etiketler: gazetehaberleri , ulaştırma bakanlığı , Türk Telekom
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri