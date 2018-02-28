‘Türk Telekom’da makyajlama yok el koyma da yok’

Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde soruları yanıtlayan Arslan, Türk Telekom’un kârlılığının makyajlandığı, temettü dağıtmamasının makyajlandığı yönündeki açıklamalara değinerek, “Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor.’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem” diye konuştu. Türk Telekom’un bütün iş ve işlemleri bütün finansal yapısı, ilgili uzmanların rahatlıkla erişebildiği bir durumda olduğunu ifade eden Arslan, “Hiçbir şekilde hiçbir şeyi gizli, saklı yapmıyor, yapma şansı da yok. Türk Telekom özellikle uluslararası bağımsız denetim kurumları tarafından denetleniyor, SPK tarafından denetleniyor, KAP’a olan bildirimlerini de yapıyor. Dolayısıyla Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok” diye konuştu.

Temettü konusuna değinen Arslan, şunları söyledi: “Bu sene ciddi bir kârlılık olmasına rağmen temettü dağıtılmadı. Deniyor ki, ‘Temettü dağıtılırsa, bu temettüden kaynaklı bankaların borcu ödenir. Benim derdim Otaş’ın borcunu ödeyip ödemediği değil, bankaların o borcu alıp almadığı değil. Benim derdim, bizim için önemli olan Türk Telekom’un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Bankalarla da her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımız hakemliğinde iş ve işlemler yürüyor” dedi.