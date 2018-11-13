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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
13.11.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Türk Telekom ödenmemiş faturalarda faizleri sıfırladı

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Türk Telekom ödenmemiş faturalarda faizleri sıfırladı

Türk Telekom’un Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na desteği kapsamda başlatılan 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu olan müşterilerin geçmişe dönük tüm borçlarının faizleri silinecek.

TÜRK Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için büyük bir avantaj içeren kampanya başlattığını duyurdu. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine de önemli bir kaktı yapacak 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası ile; 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacaklar. Ödeme zorluğu içinde bulunan borçlulara kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenen kampanya 31 Aralık 2018’e kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kampanyadan yararlanmak isteyenler Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri borçlarını faizsiz ödeyebilecek.

KAMPANYA İÇİN BAŞVURU YERLERİ

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom, TTNET ve TTMOBİL müşterileri; Türk Telekom ofis ya da bayileri, PTT ofisleri,anlaşmalı banka gişeleri, Türk Telekom ve anlaşmalı banka internet sayfalarından ödeme yaparak 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası çerçevesinde sağlanan avantajlardan faydalanacakları bildirildi.

Türk Telekom ödenmemiş faturalarda faizleri sıfırladı

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