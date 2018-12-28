Türk Telekom hotspot ücreti almayacak
HOTSPOT yani kişisel erişim noktası için ek ücret alınması tartışmalarının başlamasından sonra Türk Telekom’dan açıklama geldi.
Açıklamada, “Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır” denildi.
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