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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.11.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Türk Telekom, "Geleceğe Nefes" seferberliğine 38 bin 540 fidanla katıldı

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Türk Telekom, "Geleceğe Nefes" seferberliğine 38 bin 540 fidanla katıldı

Türk Telekom, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında tüm çalışanları adına 38 bin 540 fidan bağışladı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes seferberliğine 38 bin 540 fidan bağışında bulunarak destek verdi.

Türk Telekom'un her bir çalışanı adına bağışladığı fidanlar ile Geleceğe Nefes seferberliğinin gelecek nesillerin daha yeşil, daha güzel bir Türkiye'ye ulaşma hayalini gerçeğe dönüştürme hedefine doğru büyük bir adım atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, daha yeşil bir Türkiye için 38 bin 540 fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakacaklarını belirterek, "Ülkemizin gelecek nesillerine daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma yolunda önemli çalışmalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Geleceğe Nefes seferberliğine Türk Telekom olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU SEFERBERLİĞE KATILMAYA DAVET EDİYORUM"

Türk Telekom olarak projeler, yatırımlar ve Türkiye'yi geleceğe bağlama yolunda gerçekleştirdikleri iş birliklerinde büyük mesafeler kat ettiklerini dile getiren Önal, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığımız gelecek nesillere daha yaşanılabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Türkiye bırakma konusunda önemli bir adım attı. 180 yıl önce bu vatanın topraklarından çıkmış bir kurum olarak ülkemizin geleceğine her alanda katkıda bulunmayı temel sorumluluğumuz olarak  görüyoruz. Her bir çalışanımızın adına bağışladığımız 38 bin 540 fidan ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm vatandaşlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum."

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