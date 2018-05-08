Türk Telekom CEO'sundan fon yorumu
Türk Telekom Üst Yöneticisi Doany: "Kitlesel fonlama, yatırım ortamını demokratikleştirerek insanların yatırım yapmasına izin veriyor. Para hiç bir zaman kolay bir biçimde kazanılmaz. Sadece insanların parayı nasıl kazandığını duyarsınız, ama hiç bir zaman insanların parayı nasıl kaybettiğini duymazsınız" açıklamasında bulundu.
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, "Kitlesel fonlama, yatırım ortamını demokratikleştirerek insanların yatırım yapmasına izin veriyor" dedi.
Kitlesel Fonlama Derneği'nin Nişantaşı Üniversitesi'nin Konferans Merkezi'nde düzenlediği 1. Kitlesel Fonlama Forumu'nda konuşan Doany, melek yatırımcının fonlarının riskli olabildiğini, kitlesel fonda ise insanların o parayı değişik alanlara yönlendirerek birçok yatırım yaptığını söyledi.
Doany, "Kitlesel fonlama ile ilgili heyecan veren şey ise çok para getiriyor. İnsanların ihtiyaçlarını gidermesi için paraya ihtiyacı var. Ama dikkatli olunması gerekiyor çünkü bu insanların limitli bir parası var. Bu yüzden değişik alanlara yönelemezler." açıklamasında bulundu.
Kitlesel fonlamanın yatırım ortamını demokratikleştirerek insanların yatırım yapmasına izin verdiğinin altını çizen Doany, "Ama kumar şeklinde, yasal olmayan ve yatırım yaparak kolay para yapacağını düşünen insanları unutun. Çünkü onlar paralarını kumar yasal olmayan şekilde elde ederler." ifadelerini kullandı.
"PARA HİÇ BİR ZAMAN KOLAY BİR BİÇİMDE KAZANILMAZ"
Paul Doany, "Para hiç bir zaman kolay bir biçimde kazanılmaz. Sadece insanların parayı nasıl kazandığını duyarsınız, ama hiç bir zaman insanların parayı nasıl kaybettiğini duymazsınız." diye konuştu.
Bugün e-ticaret şirketlerinin ulaştığı ve kullandığı teknolojinin perakende şirketlerini rahatsız ettiğini kaydeden Doany, şöyle devam etti:
"Elbette bugünün genç insanları yaşlı insanlar gibi yaşamayacak. Genç nesil aynı zamanda birçok işi yapacak. Sosyal medya güçlü bir malzeme genç jenerasyon için. Bu da birçok riski beraberinde getiriyor. Örneğin, kitlesel fonlamayı yöneten dürüst olmayan biri düşünün. İnsanların çok paraları yok ama bin-2 bin dolar yatırım yapıyor sonra sahtekarlık yapılıyor. O yüzden bir çok risk ortaya çıkıyor."
Doany, Türk Telekom olarak 2006-2007 yılında kazanç yolu aradıklarını ve sonra 4 şirkete sahip olduklarını bunların ise İnnova, Argela, Sebit ve oyun şirketi olan Sobee olduğunu belirtti.
Kitlesel Fonlama Forumu Kurucusu Savaş Ünsal da internette daha önce yapılan birçok işin yapış şekillerini değiştiğini belirtti.
Ünsal, "İmece usulünü sosyal medya üzerinden hayata geçirip, yaratıcı fikirler, projeler için daha hızlı, daha etkin, daha kolay şekilde girişimcilere ihtiyacı olan kaynakları yaratmayı hedefliyoruz." dedi.
Kitlesel Fonlama Derneği Başkanı Hulusi Berik ise "Melek yatırımcılara gelmeden önce projelerinize fon arıyorsanız kitlesel fon bunun için bulunmaz bir fırsat olarak önümüze çıkıyor." açıklamasında bulundu.
Etkinlik, Kitlesel fonlamaya yönelik farkındalığı artırmayı, gerekli düzenlemeler hakkında yeni yatırımcılarla görüş alışverişinde bulunmayı, Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri katılımcılarla paylaşmayı amaçlıyor.
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