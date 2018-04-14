Türk tekneleri dünya sularında

Son 5 yıldır yurtdışından gelen taleplerde bir azalma olduğunu, Türkiye’de tekne ve yat yaptırmak isteyen yabancıların endişe içerisinde olduğunu ifade eden Malaz, “Türkiye’nin jeopolitik konumu, çevre ülkelerde yaşanan savaş durumu, ülke içinde düzenlenen bombalı eylemler, darbe girişimi ve yurtdışında yaratılan Türkiye algısı endişelerin oluşmasına neden oldu dedi.

YERLİ TALEBİ OLMALI

Ancak son 1 yıldır bu düşüncenin gerilediğine şahit olduklarını belirten Malaz, “Türkiye özellikle süper yat yani 30 metre ve üzeri tekne üretiminde dünyanın en önemli üretici ülkeleri arasında. Türkiye’de senede 40 adet 30 metre ve üzeri tekne üretiliyor. Ancak 30 metre ve altı tekne üretiminde çok kuvvetli değiliz. Burada da güçlü olabilmek için Türkiye’den daha fazla tekne ve yata talep olması gerekiyor. Dünyanın en büyük tekne yat üreticisi ülkeleri konumundaki İtalya ve İngiltere, önce ülkelerindeki talebin artmasıyla büyük üretici ülke konumuna geldiler. Türkiye sadece ihracatla büyük üretici ülkelerden biri olamaz. Türklerin de tekne ve yat talebinin artması gerekiyor. Türkiye’de üretimin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Türkiye markası yurtdışında ilgi görüyor ancak Türkiye’de hala yabancı tekneye ilgi var” ifadelerini kullandı.

15 YILDA 115 TEKNE

Kendi firmaları hakkında da bilgi veren Ömer Malaz, “Turquality’e giren ilk marka olmak için çalışıyoruz. Çok büyük yollar kat ediyoruz. 15 yılda 115 tekne yaptık. Ortalama üretim boyumuz ise 27.66 metre. Senede ortalama 10 tekne üretiyoruz.180 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürettiğimiz teknelerin yüzde 75’i dünya sularında yüzüyor” dedi.

31 TEKNE İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye’nin 30 metre üstü üretimde son 5 yıldır ilk 3 ülke arasında olduğuna dikkat çeken Malaz, “Türkiye’de üretilen yatlar dünyada yüzüyor. Türkiye’de Türk markası olarak 20 metre ve üzeri üretilen tekne sayısı ise 50. Bunların 31 tanesi ise ihraç ediliyor. 31 tanenin yaklaşık 10 tanesini Numarine satıyor. Türkiye’den dünyaya satılan 31 tekne ile payımız çok yüksek. Dünyada 20 metre ve üzeri 1000 tane tekne üretildiği düşünülüyor. Boy büyüdükçe değer ve markanın önemi artıyor. Fiyat-kalite eğrisini ön planda tutanlar Türk marklarını tercih ediyor. 20 metre ve üzeri tekne üretiminde iyi durumdayız ama seri üretim yapabilen sadece 2 firma var. Onun dışında 18-24 ay gibi sürelerde 20 metre ve üzeri tekne üretebilen çok değerli Türk markaları da var. Seri üretim yapan firmaların sayısı ne kadar artarsa dünyada Türk üreticilerin ağırlığı o kadar artacaktır” diye konuştu.

55 METRELİK YELKENLİ BODRUM’DA YAPILDI

BODRUM’da şu ana kadar yapılan en büyük yelkenli guletlerden biri olma özelliğini taşıyan M/S MEIRA sularla buluştu. Neta Marine tersanesinde Salmakis Yatçılık filosuna eklenmek üzere yapılan 55 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 6 kabin, 3 güverteye sahip, 3 direkli ve 740 metrekare yelken donanımına sahip süper yelkenli ile çok fazla tanınmayan Bodrum guletlerinin dünya çapında ismini duyurmayı hedeflediklerinin atını çizen şirket yetkilileri, “Ayrıca uluslararası pazarda ahşap guletlerin çok fazla tanınmaması ve sac teknelerin daha çok ilgi görmesinden dolayı bu teknenin özellikle sac olarak imal edilmesi tercih edilmiştir. Tekne Rina klası ve Malta / Ticari 90 mil sınırlı navigasyon şartlarına göre yapıldı ve uluslararası charter pazarında tatil imkânı sağlayacak. Evan K. Marshall tarafından dizayn edilen süper yat, bünyesinde son teknolojik özellikleri barındırıyor. Teknenin ikinci kat güvertesinde 205 metrekare alan bulunuyor. Ayrıca en üst kat fly bridge bölümünde 105 metrekare açık alanda 8 ton su kapasiteli büyük bir jakuzi mevcut. Teknede ayrıca misafirlere farklı imkanlar sağlamak adına bir sauna ve bir masaj odası bulunuyor” dedi.