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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Türk tarım ürünleri için markalaşma atağı

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Türk tarım ürünleri için markalaşma atağı

Türk tarım ve gıda ürünlerinin markalaşması ve coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği'nden de tescil alması için harekete geçildi.

Türkiye'de üretilen tarım ve gıda ürünlerinin markalaşması ve coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği'nden (AB) de tescil alması için geliştirilen yeni stratejiler çerçevesinde, bu konudaki çalışmaları tek çatı altında toplayacak "Marka Geliştirme ve Tanıtım Ajansı" kurulması planlanıyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, tarım ürünlerinin markalaşmasına yönelik çalışmalara hız verilecek. Bu kapsamda, ticari potansiyeli yüksek ürünler ile yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik faaliyetler artırılacak. Üretici örgütleri pazarlama, tanıtım ve coğrafi işaret alanlarında güçlendirilecek.

Gıda, tarım ve orman ürünlerinin ayrı ayrı kalite standartları belirlenecek ve bu standartlara göre üretilmeleri yönünde gerekli koordinasyon sağlanacak.
Standartlarına göre üretilen ürünlere yönelik kalite ve prestij geliştirme amaçlı marka çalışmaları gerçekleştirilecek. Faaliyetler kapsamında Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Marka Geliştirme ve Tanıtım Ajansı kurulacak. Bu ajansla marka, tescil, standardizasyon, reklam, tanıtım, izleme ve geliştirme çalışmaları tek çatı altında toplanacak. Yetki ve sorumluluğun tek bir kurumsal yapıda toplanmasını sağlayacak ajans, katılımcı, verimli, etkin ve sonuç odaklı çalışma prensibini benimseyecek. Bu ajansın kurulmasına yönelik yasal zemin araştırılacak.

YEREL ÜRÜNLER AB'DE TESCİL EDİLECEK

Öte yandan, bakanlıkça yürütülen "Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi"nin de kapsamı genişletilecek. Yurt içinde tescilli ürünlerin artması ve uluslararası düzeyde coğrafi işaret tescili almaları yönünde çalışmalar başlatılacak. Türkiye'deki coğrafi işaretli ürünlerden AB düzeyinde tescil alma kapasitesi bulunanlar tespit edilecek. Bu ürünlerin AB düzeyinde tescili için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürütülerek farkındalık çalışmaları düzenlenecek.

Ekonomik değer taşıyan coğrafi işaretli ürünlerin yerelden ulusal pazar zincirine katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacak. Coğrafi işaretlerin başvuru öncesi hazırlıklar ve tescil sonrası pazarlama ağının etkinleştirilmesi için ilgili taraflarla ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin arz güvenliğiyle ilgili koordinasyon sağlanacak. Bu ürünlerde farkındalığı artırmak için medya iletişim araçlarından yararlanılacak, belirlenecek sektörler özelinde coğrafi işaretler çalıştayı ve "AB Yolunda Coğrafi İşaretler Çalıştayı" düzenlenecek. Bakanlıkça, Türkiye-AB arasındaki iş birliği çerçevesinde öncelikli olarak tescil edilmesi uygun olacağı düşünülen coğrafi işaretli tarım ve gıda ürünlerinin tespiti amacıyla çalışmalara da başlandı. 

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