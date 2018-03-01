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Türk şirketinin “Gizli Kelimeleri” 1 numaraya oturdu

Hurriyet.com.tr
01.03.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin en iyi ve en yeni kelime oyununu oynamaya hazır mısınız? İkisi de bilgisayar mühendisi Emir ve Enes Dişli kardeşlerin şirketinden çıkan oyun, dünyaca ünlü oyunları geride bırakarak zirvedeki yerini aldı.

Eğer kelimeler ile aran iyiyse, kelime bilgine güveniyorsan bu oyunu kaçırmaman gerek! Daha önce oynadığınız kelime oyunlarına kıyasla daha zorlu olan “Gizli Kelime” çok daha eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.

200 BİN KEZ İNDİRİLDİ
Oyun tutkunları tarafından bir hafta içinde tam 200 bin kişi tarafından indirilen Gizli Kelime, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Günde 60 bin kişi tarafından oynanan oyun 900 bölüm ve 4 bini aşkın kelimeden oluşuyor. Tamamen ücretsiz olan oyun, internete gereksinim duyulmadan oynanabiliyor.

ÖN SIRALARA YÜKSELDİ
Popülerliği kısa sürede Apple Store ve Google Play Store’da artan Gizli Kelime, Apple Store’da öne çıkarılan uygulama listesinde yer aldı. Aynı zamanda Apple Store’ın ücretsiz en popüler oyunu olan oyun Apple Store tüm uygulamalarda 14’üncü sıraya çıktı.
Türk şirketinin “Gizli Kelimeleri” 1 numaraya oturdu
Gizli Kelime, Google Play Store’nin ise ikinci en popüler kelime oyunu konumuna geldi. Uygulama Google Play Store’de 5 üzerinden yapılan puanlamada 4,4 puan alarak kitlelerin büyük beğenisini aldı.

SOSYAL MEDYADA DESTEK
Sürekli geliştirilen kelime oyununa, güncellemeler ile birlikte yeni bölümler eklenmeye devam edilecek. Gizli Kelime’ye, sosyal medya da ise büyük bir destek verildi. Kullanıcılar, oyuna ilişkin beğenilerini paylaştı.

Etiketler: Emir Dişli , Enes Dişli , Gizli Kelime
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