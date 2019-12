Türk şirketinden 130 ülkeye çelik profil ihracatı

İzmir'de özel fırınlarda 1200 derece ısıda eritilen çeliği, şekil vererek altyapı projelerinde kullanılabilir hale getiren bir firma, enerji nakil kuleleri, maden tünelleri ve savunma sanayi projeleriyle 5 kıtada 130 ülkeye ihracat yapıyor.



Kocaer Haddecilik Genel Müdürü Orhan Timurhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesislerinin de bulunduğu Aliağa ilçesinin, demir çelik sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Firmanın, sıcak haddelenmiş profil üretimi için 1960'lı yıllarda Denizlili girişimci İbrahim Kocaer tarafından kurulduğunu hatırlatan Timurhan, yıllar içinde bu alanda Türkiye'nin en büyük kapasitesine ulaştıklarını ifade etti.



Profil üretiminin yanı sıra demir çelik sektörünün pazarlama ve lojistik alanlarında da iddialı yatırımlarının bulunduğunu dile getiren Timurhan, İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren grup şirketi MyMetal UK'nin, Türk demir çelik sektörünün bu pazardaki en büyük pazarlama şirketi konumunda olduğunu kaydetti.

Kocaer Haddecilik'in ise üç fabrikada 750 çalışan ve toplam 800 bin ton çelik profil üretim kapasitesine ulaştığını belirten Timurhan, özellikle enerji nakil kuleleri, maden tünellerinin tahkimat profilleri, otoyol tünelleri, çelik konstrüksiyon köprü ve bina projeleri için üretim yaptıklarını aktardı.



"DÜNYANIN HER YERİNDE VARIZ"

Şirketin bu alanda dünya pazarında marka haline geldiğine işaret eden Timurhan, şu bilgileri verdi:



"Sıcak haddelenmiş profil segmentinde yüksek kapasite ve geniş ürün yelpazesine sahip olmamız, esnek üretim kabiliyetimiz ve dünya ticaretinin gerektirdiği standartlara ulaşmamız bizi farklılaştırdı. Şu an güney ve kuzey kutbu hariç dünyanın hemen her yerinde varız. 5 kıtada 130 ülkeye üretimimizin yüzde 85'ini ihraç eder durumdayız. Üretim konusunda güçlüyüz ancak aynı zamanda güçlü bir lojistik, pazarlama ve satış şirketiyiz. Her coğrafyadan müşteriyi bünyemize katıyoruz. Çok uzak görünen Şili, Uruguay ve Paraguay gibi ülkelerde pazarın neredeyse yüzde 70'ini domine ediyoruz. Kanada gibi zor bir pazara rahatlıkla mal satıyoruz. Bazı ülkelerin Türkiye'deki tek tedarikçisiyiz. Bizim ürettiğimiz ürünlerde dünya pazarı 26-27 milyon ton, biz bunun yüzde 2 ila 2,5'ini karşılıyoruz."



Şirketin sektörde Ege Bölgesi ihracat birincisi ve Turquality programına dahil edilen ilk demir çelik firması olduğunu ifade eden Timurhan, geçen yıl 232,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatı bu yıl daha da artırma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.



AR-GE MERKEZİNDE 82 PROJE



Dünya pazarındaki bu başarının şirketin Ar-Ge gücünün de bir sonucu olduğunu vurgulayan Timurhan, bu sayede Kanada'dan Suudi Arabistan'a kadar çok farklı iklim ve coğrafi koşulları olan pazarlarda güvenle kullanılan profiller geliştirdiklerini aktardı.



Şirketin Ar-Ge merkezi direktörü Aytaç Başsüllü ise haddecilik faaliyetlerindeki katma değeri yükseltmek üzere 2015 yılında kurulan merkezin 82 proje yürüttüğünü söyledi.



Yürüttükleri çalışmalar arasında 5 ülkeden 25 partnerli uluslararası bir projenin de bulunduğunu, 18'inin de TÜBİTAK TEYDEB destekli devam ettiğini anlatan Başsüllü, "Ar-Ge merkezleri zirvesinde 2018 yılı performans verilerine göre proje kapasitesiyle bin 500 Ar-Ge merkezi arasında ikinci olduk. TÜBİTAK'ın desteklediği bir projeyle de 2017 yılında 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Ödülleri'nde 'büyük ölçekli işletmeler Ar-Ge' kategorisi birincisi olmuştuk. Bu, demir çelik sektörüne verilmiş ilk ve tek ödül olma özelliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.