Türk şirketi, dev tesisini İranlılar'a sattı
Bakanlar Medya, Adana’daki doğalgaz kojenerasyon elektrik üretim tesisini yaklaşık 3 milyon TL karşılığında sattığı açıklandı.
Sermayesinin yüzde 30.3’ünü 2013’te halka arz eden, 2016’da önce Borsa İstanbul (BIST) tarafından Yakın İzleme Pazarı’na alınan ardından da kottan çıkarılan Bakanlar Medya, en önemli yatırımlarından birini sattı.
Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, Bakanlar Medya’nın vitrine koyduğu ise Adana’daki doğalgaz kojenerasyon elektrik üretim tesisi ve ekipmanları. Satın alan ise İran. Şirketin SPK’ya gönderdiği yazıda tesis ve ekipmanlarının 590 bin euro yani yaklaşık 3 milyon TL karşılığında sattığı açıklandı.
KİMİN ALDIĞI AÇIKLANMADI
Açıklamada alan şirketin İranlı olduğu belirtildi ancak kim olduğu ifade edilmedi. Satışın 15 Mart’ta yapıldığı iletildi. Bakanlar Medya yöneticileri hakkında bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından suç duyurusu verilmişti.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda İran’a Türkiye üzerinden füze yapımı, havacılık ve nükleer uygulamalarda kullanılan “kobalt-nikel metal tozu” satarak yaptırımları deldiği iddia edilen tiyatrocu Erdal Kuyumcu ABD'de tutuklanmıştı.
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