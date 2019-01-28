Türk şirket o ülkede büyük iş aldı
Özün İnşaat, Taşkent'te 130 milyon dolarlık konut projesi gerçekleştirecek. Proje kapsamında 24 hektarlık alan üzerinde inşaat gerçekleşecek.
Özün İnşaat, 130 milyon dolar olarak tahmin edilen Olmazor City projesinin ana yatırımcısı oldu. Olmazor Şehri Başkanı Umid Umarov, Özbekistan 24 TV kanalına Özün İnşaat Yatırım Danışmanlık Şirketi'nin ana yatırımcı olarak seçildiğini belirtti. Kompleksin inşaatının 130 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Kompleks Olmazor City, Yangi Olmazor Caddesi ile Küçük Çevre Yolu arasında 24 hektarlık bir alan üzerinde inşa edilecek. Burada ofis binaları, çok katlı konutlar, modern bir iş merkezi, bir otel ile eğitim ve sağlık kurumları inşa edilmesi planlanıyor. Eğlence parkı oluşturulması için de 8 hektarlık bir alan tahsis edilmişti.
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