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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
26.08.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Türk şirket kazanmıştı! 126 milyon euroya imza attılar

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Türk şirket kazanmıştı! 126 milyon euroya imza attılar

Alarko Holding’in yüzde 99.91 oranında ortak olduğu Alsim Alarko’nun Romanya’da kazanmış olduğu ihale sonuçlandı ve sözleşme imzalandı.

Alarko Holding’in bağlı ortaklığı olan Alarko Alsim’in Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi ihalesinde imzalar atıldı.

Alarko Holding’den yapılan açıklamaya göre ihaleye 2017 yılının Ekim ayında verilen teklif 2018’in Mayıs ayında sonuçlandı. Mayıs ayında resmen kazanılan ihaleye ilişkin incelemeler sona erdi ve işveren Romanya Karayolları İdaresi şirketi imzaya çağırdı.

Alarko Alsim yetkilileri de bugün (26/08/2019) itibariyle KDV hariç 175.931.816 euroluk (yaklaşık 1.1 milyar lira) ihalenin sözleşmesine imza attı. İhalede KDV oranı yüzde 19 olarak belirlendi.

Kazanılan ihale şirketin son açıklanan bilançosundaki gelir tablosunda bulunan brüt satış hasılatı oranına yüzde 169 oranında etkide bulunacak.

Alarko Alsim’in yapacağı inşaat için ise 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi belirlendi.

ŞİRKETTEN KAP’A YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Romanya Karayolları İdaresi tarafından açılmış olan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi (Lot-1) ihalesine verdiği teklifin en iyi teklif olarak açıklandığı, teklif bedelinin %19 KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 178.376.100 Euro) olduğu ve gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklendiği; İşveren İdarenin ihale sonucu için yapılan itirazları sonuçlandırdığı ve Şirketimizi sözleşme imzalanması için gerekli belgeleri sunmak üzere davet ettiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
İşverenin daveti üzerine taahhüt sözleşmesi 26/08/2019 tarihinde KDV hariç 830.679.662 RON (yaklaşık 175.931.816 Euro) bedelle imzalanmıştır. Sözleşme süresi 12 ay dizayn, 30 ay inşaat ve 60 ay garanti süresi olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.

 

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