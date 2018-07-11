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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
şebnem TURHAN / ÜSKÜP
11.07.2018 - 22:41, Son Güncelleme:

Türk şirket cenneti

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Türk şirket cenneti

Perakendeden inşaata, finanstan hizmetlere kadar Türk şirketlerinin Makedonya’daki yatırımları 1.8 milyar dolara geldi. İsim sorununu çözdükten sonra Avrupa Birliği (AB) üyesi olması beklenen Makedonya’da 2011’den beri bankacılık hizmeti veren Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, “Fırsatı kaçırmayın” çağrısı yapıyor.

MAKEDONYA, Yunanistan ile yaptığı isim değişikliği anlaşmasını referanduma sunup Kuzey Makedonya ismiyle uluslararası sisteme entegre olma arifesinde. Ardından ise Kuzey Makedonya’nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliği devreye girecek. Makedonya’yı ilk tanıyan ülkelerden Türkiye ve Türk şirketleri ise şimdiden Makedonya’da yerlerini almış. Makedonya’nın başkenti Üsküp tam bir Türk şirket cenneti. Halkbank Makedonya ve Makedonya Türkiye Ticaret Odası davetiyle gittiğimiz Üsküp’te inşaattan perakendeye bankacılıktan turizme Türkler önde. Türk şirketleri 1.8 milyar dolar yatırımlarıyla Makedonya’nın en çok yatırım yapan 4. sıradalar. Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi şu an 400 milyon dolar ancak hedef 1 milyar dolar. Halkbank Makedonya ise biraz daha öne çıkıyor. Şu an ülkenin 4. büyük bankası olan Halkbank artık Türkleri değil ülkeye yatırıma gelen yabancıları da finanse etme hedefinde.

Üsküp Havalimanı’na indiğimiz andan itibaren Makedonya’da Türk şirketlerini ve oldukça yoğun kullanılan Türkçe ile karşılaştık. Üsküp Havalimanı’nın işletmecisi TAV HAvalimanları. 2010 yılından beri ülkedeler. TAV Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy, Üsküp’ün balkanların merkezi olduğunu ve diğer operasyonları için de konumun imkan sağladığını belirtti.

BUGÜNDEN YER ALMALI
Halkbank Makedonya ise ülkede Türk yatırımcıların vazgeçilmezi. Gelen hemen hemen tüm yatırımcıları finanse eden Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Makedonya ekonomi yönetiminin ülkede yabancı yatırımları artırma kararlılığında olduğunu belirterek, “Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli işgücü Makedonya’nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor. NATO ve AB üyeliği sonrasında aynı fırsatlar sunulamayabilir. O yüzden Makedonya’da bugünden yer almak kazançlı olabilir. Türkiye’den birçok şirket, Makedonya’da inşaattan gıda üretimine, otomotiv yan sanayiden hizmete kadar önemli yatırımlara imza attı. Daha fazlası için, bankamız asli görevi olan finans desteğinin dışında danışmanlık gibi birçok başka alanda da hizmet veriyor” dedi.

ALMANLAR 1 NUMARA
Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı, “30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen bankayız. Makedonya 2 saatlik karayolu ile 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs” diye konuştu. Sucubaşı’nın yeni hedefi artık gelen Türklerin yanı sıra yabancı yatırımcıları da fonlamak. Almanya, Makedonya için bir numaralı pazar. Almanlar da tıpkı Türkler gibi tüm sektörlerde hizmet veriyor. Özellikle oto yan sanayi Almanya ekonomisi için üretim yapıyor.

SERBEST BÖLGEYE YATIRIMIN YARISI TÜRKİYE'DEN
TÜRK yatırımlarının tanıtımı için düzenlenen toplantıya ise, Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Türk kökenli Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski katıldı. Ademovski, Makedonya ve Türkiye arasında köprü olma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Üyelerimizin Makedonya’daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı. Şu an 400 milyon dolarlık Makedonya-Türkiye ticari ilişkilerini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için çaba gösteriyoruz” dedi. Makedonya Devlet Bakanı Kahil de, başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu ve son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan 5’inin Türkiye’den geldiğini kaydetti. Makedonya Ekonomi Bakanı Bakanı Bekteşi ise, Makedonya’nın küçük bir ülke olduğunu ancak her geçen gün istikrarla geliştiğini, gelecek hafta ülkesinin NATO üyelik daveti almasını beklediklerini vurguladı.

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