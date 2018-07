MAKEDONYA, Yunanistan ile yaptığı isim değişikliği anlaşmasını referanduma sunup Kuzey Makedonya ismiyle uluslararası sisteme entegre olma arifesinde. Ardından ise Kuzey Makedonya’nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliği devreye girecek. Makedonya’yı ilk tanıyan ülkelerden Türkiye ve Türk şirketleri ise şimdiden Makedonya’da yerlerini almış. Makedonya’nın başkenti Üsküp tam bir Türk şirket cenneti. Halkbank Makedonya ve Makedonya Türkiye Ticaret Odası davetiyle gittiğimiz Üsküp’te inşaattan perakendeye bankacılıktan turizme Türkler önde. Türk şirketleri 1.8 milyar dolar yatırımlarıyla Makedonya’nın en çok yatırım yapan 4. sıradalar. Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi şu an 400 milyon dolar ancak hedef 1 milyar dolar. Halkbank Makedonya ise biraz daha öne çıkıyor. Şu an ülkenin 4. büyük bankası olan Halkbank artık Türkleri değil ülkeye yatırıma gelen yabancıları da finanse etme hedefinde.



Üsküp Havalimanı’na indiğimiz andan itibaren Makedonya’da Türk şirketlerini ve oldukça yoğun kullanılan Türkçe ile karşılaştık. Üsküp Havalimanı’nın işletmecisi TAV HAvalimanları. 2010 yılından beri ülkedeler. TAV Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy, Üsküp’ün balkanların merkezi olduğunu ve diğer operasyonları için de konumun imkan sağladığını belirtti.



BUGÜNDEN YER ALMALI

Halkbank Makedonya ise ülkede Türk yatırımcıların vazgeçilmezi. Gelen hemen hemen tüm yatırımcıları finanse eden Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı, Makedonya ekonomi yönetiminin ülkede yabancı yatırımları artırma kararlılığında olduğunu belirterek, “Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli işgücü Makedonya’nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor. NATO ve AB üyeliği sonrasında aynı fırsatlar sunulamayabilir. O yüzden Makedonya’da bugünden yer almak kazançlı olabilir. Türkiye’den birçok şirket, Makedonya’da inşaattan gıda üretimine, otomotiv yan sanayiden hizmete kadar önemli yatırımlara imza attı. Daha fazlası için, bankamız asli görevi olan finans desteğinin dışında danışmanlık gibi birçok başka alanda da hizmet veriyor” dedi.



ALMANLAR 1 NUMARA

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10’undan fazlasına sahip olduklarını belirten Sucubaşı, “30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500’ü aşan çalışanımızla Makedonya’da en hızlı büyüyen bankayız. Makedonya 2 saatlik karayolu ile 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs” diye konuştu. Sucubaşı’nın yeni hedefi artık gelen Türklerin yanı sıra yabancı yatırımcıları da fonlamak. Almanya, Makedonya için bir numaralı pazar. Almanlar da tıpkı Türkler gibi tüm sektörlerde hizmet veriyor. Özellikle oto yan sanayi Almanya ekonomisi için üretim yapıyor.



SERBEST BÖLGEYE YATIRIMIN YARISI TÜRKİYE'DEN

TÜRK yatırımlarının tanıtımı için düzenlenen toplantıya ise, Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Türk kökenli Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski katıldı. Ademovski, Makedonya ve Türkiye arasında köprü olma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Üyelerimizin Makedonya’daki yatırımları 2 milyar dolara yaklaştı. Şu an 400 milyon dolarlık Makedonya-Türkiye ticari ilişkilerini ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmak için çaba gösteriyoruz” dedi. Makedonya Devlet Bakanı Kahil de, başta Türkiye olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna ve diğer devletlerle Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu ve son dönemde 11 şirketten serbest bölgede yatırımda bulunanlardan 5’inin Türkiye’den geldiğini kaydetti. Makedonya Ekonomi Bakanı Bakanı Bekteşi ise, Makedonya’nın küçük bir ülke olduğunu ancak her geçen gün istikrarla geliştiğini, gelecek hafta ülkesinin NATO üyelik daveti almasını beklediklerini vurguladı.