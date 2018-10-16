Türk savunma sanayisinin gurur günü
TÃ¼rk savunma sanayisinin tek kalemdeki en bÃ¼yÃ¼k ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde Ä°kmal Gemisi, Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. STM'nin ana yÃ¼kleniciliÄŸinde, tasarÄ±mÄ±yla sÄ±nÄ±fÄ±nda bir ilk olan geminin inÅŸa sÃ¼recinde 20'den fazla TÃ¼rk ÅŸirketi ihracat yapma olanaÄŸÄ± buldu.Proje sonunda Pakistan Deniz Kuvvetleri tarihinin en bÃ¼yÃ¼k ve modern gemilerinden biri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TÃœRK savunma sanayisinin tek kalemdeki en bÃ¼yÃ¼k ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde Ä°kmal Gemisi (PNFT), Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
Denizde Ä°kmal Gemisi iÃ§in KaraÃ§i'deki Pakistan Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde dÃ¼zenlenen teslim tÃ¶renine, Pakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Arif Alvi, Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, Milli Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhsin Dere, Savunma Teknolojileri MÃ¼hendislik ve Ticaret AÅž (STM) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°hsan Kaya, STM Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Murat Ä°kinci, STM KaraÃ§i MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halil BaÅŸ ile iki Ã¼lkenin askeri yetkilileri katÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Alvi, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, geminin Pakistan'da bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k askeri gemi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â
KardeÅŸ Ã¼lke Pakistan ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda giderek daha da gÃ¼Ã§lenen iÅŸ birliÄŸine dikkati Ã§eken Alvi, bu kapsamda TÃ¼rkiye'ye ve STM'ye teÅŸekkÃ¼r etti.Â Â Â Â Â
Alvi, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin MÄ°LGEM Projesi ile daha da saÄŸlam temele oturacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â Â Â Â Â
Pakistan Denizde Ä°kmal Gemisi Projesi, 22 Ocak 2013'te C?in ile girilen rekabet sonucu kazanÄ±larak sÃ¶zleÅŸmeye baÄŸlandÄ±. Proje, TÃ¼rk savunma sanayisinde tek kalemde yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k ihracat projeleri arasÄ±na girdi.Â Â Â Â Â
Ä°lk sac kesimi 27 KasÄ±m 2013'te gerÃ§ekleÅŸtirilen gemi, 19 AÄŸustos 2016'da dÃ¶nemin Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle denize indirildi.Â Â Â Â Â
STM'nin ana yÃ¼klenici olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± projede, geminin tasarÄ±mÄ± Pakistan Deniz Kuvvetlerinin harekat ihtiyaÃ§larÄ±na istinaden gerÃ§ekleÅŸtirildi. TasarÄ±mÄ±yla sÄ±nÄ±fÄ±nda bir ilk olan Denizde Ä°kmal Gemisi'nin dizayn faaliyetleri TÃ¼rkiye'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Gemi, Pakistan'a gÃ¶nderilen teknik veri ve malzeme paketleriyle KaraÃ§i Tersanesi'nde ve tersanenin iÅŸ gÃ¼cÃ¼yle yapÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Askeri gemi inÅŸasÄ± konusunda Pakistan ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir ilk olan proje, savunma ve gemi inÅŸa sanayi alanÄ±nda Ã¶rnek ve Ã¶zgÃ¼n bir iÅŸ birliÄŸi olarak dikkati Ã§ekiyor.Â Â Â Â Â
STM, Pakistan Denizde Ä°kmal Gemisi Projesi kapsamÄ±nda, dizayn hizmetleri ve malzeme paketi tedarikinin yanÄ± sÄ±ra Karac?i Tersanesi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri personeline eÄŸitim ve teknik destek ile entegre lojistik destek hizmetleri de verdi.Â Â Â Â Â
Son dÃ¶nemde askeri gemi inÅŸasÄ± alanÄ±nda Ã¶nemli atÄ±lÄ±m yapan TÃ¼rk gemi inÅŸa sanayisi, sÃ¶z konusu projeyle birlikte tasarÄ±m ve mÃ¼hendislik hizmetinin yanÄ± sÄ±ra bu alandaki yan sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin ihracatÄ±nÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirdi. Projede, 20'den fazla TÃ¼rk firmasÄ± gÃ¶rev aldÄ±. Proje sonunda da Pakistan Deniz Kuvvetleri tarihinin en bÃ¼yÃ¼k ve modern gemilerinden biri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â
Denizde ikmal sistemiyle donatÄ±lan PNFT, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin diÄŸer gemilerine denizde intikal esnasÄ±nda yakÄ±t/su ve malzeme transferi yapacak.Â Â Â Â Â
Azami sÃ¼rati 20 deniz mili olan PNFT'nin boyu 158 metre, geniÅŸliÄŸi 22 metre, tonajÄ± ise 15 bin 600 tonu buluyor. PNFT ayrÄ±ca gece ve gÃ¼ndÃ¼z helikopter harekatÄ± yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.Â Â Â Â Â
Pakistan Deniz Kuvvetleri tarafÄ±ndan gemiye "PNS MOAWIN" ismi verildi.Â Â Â Â Â
STM, DENÄ°ZÄ°N ALTINDA DA Ä°DDÄ°ALIÂ Â Â Â Â
STM, baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± bu projenin yanÄ± sÄ±ra Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait Agosta 90B sÄ±nÄ±fÄ± denizaltÄ±larÄ±n yarÄ± Ã¶mÃ¼r modernizasyonuna yÃ¶nelik projede de ana yÃ¼klenici olarak seÃ§ilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
Åžirket, 2016'da imzalanan sÃ¶zleÅŸmeyle TÃ¼rkiye'de ilk kez denizaltÄ± modernizasyon tasarÄ±mÄ± ve mÃ¼hendislik hizmetinin ihracatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor.Â Â Â Â Â
Bu proje de Denizde Ä°kmal Gemisi'nde olduÄŸu gibi TÃ¼rk savunma sanayisinde faaliyet gÃ¶steren birÃ§ok firmaya ihracat kapÄ±sÄ± aÃ§tÄ±.Â Â Â Â Â
DenizaltÄ±larÄ±n modernizasyon sonrasÄ± teslimlerinin 2020 ve 2021 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.Â Â Â Â Â
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