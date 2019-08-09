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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
09.08.2019 - 22:23, Son Güncelleme:

Türk şarkıcılara dev destek!

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Türk şarkıcılara dev destek!

Teknoloji devi Apple’ın online müzik platformu Apple Müzik, Türkiye’deki rekabette yeni yeteneklere destek olmaya başladı. Apple, albüm yayınlama sürecinde olan şarkıcıların ve sanatçıların daha doğru çıkış yapabilmesi için onları öne çıkarıyor.

ONLINE platformlar, bulundukları alanlardaki tüm bilinen ezberleri bozuyor. Bu alanlardan biri de müzik piyasası. Eskiden şarkıcılar büyük prodüksiyonlara büyük paralar harcıyordu. Dolayısıyla daha az yetenek bu imkanlara ulaşabiliyordu. Online müzik platformları sayesinde yetenekler küçük bütçelerle kayıtlar yapıyor. Bu kayıtları online müzik platformlarına yüklüyor ve kısa zamanda yıldızını parlatabiliyor. Türkiye yeni yeteneklerin doğması açısından şanslı bir ülke. Adlarını 1 yıl önce duymadığımız şarkıcılar, artık listelerin en üst sıralarında. Kısacası yepyeni bir dönemin kapıları aralandı.

Durum böyle olunca Türkiye’deki online müzik pazarındaki rekabet de artıyor. Geçen haftalarda online müzik platformları pazarında iki önemli hamle gerçekleşti. Bunlardan biri YouTube Music’in Türkiye’deki dinleyicilerle buluşması. Diğeri ise Apple’ın Türkiye’deki yeni yeteneklere destek vermeye başlaması oldu. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye’deki müzikseverlere sunulan Apple Müzik, yeni dönemde Türkiye’ye özel bir deneyimle kullanıcıların karşına çıkıyor.

Türk şarkıcılara dev destek

ÖNE ÇIKARIYOR

Bu yerel deneyimin ilk parçası şarkıcılar tarafında. Apple Müzik ekibi, albüm yayınlama sürecinde şarkıcıların daha doğru çıkış yapabilmeleri için destek sağlıyor. Albüm yayınlandıktan sonra ise şarkıcıların hızlı bir çıkış yakalayabilmesi için albümler öne çıkarılanlar arasında yer alıyor. Apple Müzik, şu anda bu çalışmalara başlamış durumda. Paylaşılan bilgilere göre Ezgi Yelen, Ufuk Beydemir, Manuş Baba, Evren Can Gündüz, Sena Şener ve The Away Days bu şarkıcılar arasında. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ezgi Yelen, “Yeni bir sanatçı olarak Apple Müzik’e girdiğimizde verilen destekle güzel karşılandık. Sesimizi duyurabildik. Özgürce içeriğimizi paylaşabildik. Aslında işin içerik üreten sanatçı kısmında ilham vermek benim için çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimizi gördük. ‘Yalnız Kadınlarım’ şarkımızın müzik videosunu iPhone ile çektik. Bunu paylaştıktan yeni yeteneklerin müzik videolarının iPhone ile çekilebileceğini gördü. Onlara ilham vermek bizi çok mutlu etti” diyor.

Türk şarkıcılara dev destek

ÖZEL KAPAK ÇALIŞMALARI

Apple Müzik’in Türkiye’ye özel hayata geçirdiği diğer bir konu yerel şarkı listeleri kapak çalışmaları oldu. Bunun için Türk çizerlerle (illüstratör) çalışan şirketin işbirliği yaptığı sanatçılar arasında Murat Palta, Erman Yılmaz, Selin Çınar ve Burak Şentürk yer alıyor. Zirvedekiler Türkiye listesi Murat Palta tarafından tasarlandı. Kapak çiziminde Türk motiflerinin dikkat çektiğini belirtelim. 

Türk şarkıcılara dev destek

EN ÇOK NE DİNLENİYOR?

2019’da en çok dinlenen sarkıcı Ben Fero.

2019’da en çok dinlenen albüm Ben Fero’nun ‘Orman Kanunları’.

Apple Müzik kullanılmaya başladığından bu yana Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu. Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı da Sezen Aksu.

Apple Music kullanılmaya başladığından bu yana Türkiye’de en çok dinlenen 5 şarkının 4 tanesi Türkçe. Bu şarkılar şu şekilde: Heyecanı Yok - Gazapizm, Shape of You - Ed Sheeran, Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki, Geceler - Ezhel, Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki.

Türkiye’de en hızlı büyüyen tür olan Hip Hop/Rap. Bu alanda en çok dinlenen 3 sanatçı: Ezhel, Ben Fero ve Ceza.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ‘SHAZAM’ YAPILANLAR

APPLE’ın müzik alanındaki iddiasını arttıran bir gösterge de Shazam’ı satın alması oldu. Geçen yıl Apple çatısı altına giren Shazam ile kullanıcılar beğendikleri şarkıları dinletip, ismini öğrenebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de bu yıl en çok ‘Shazam’lanan 10 şarkı şu şekilde:

Rauf & Faik - Aetctbo
Sugar & Brownies - DHARIA
Violin Dance (Theme) - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici
Shadow - Triplo Max
Calma (Remix) - Pedro Capo & Farruko
Con Calma - Daddy Yankee Feat. Snow
Sana Doğru - Bora Duran
On My Way - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko
Bad guy - Billie Eilish
Shiva - Inkyz Feat. M.I.M.E

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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