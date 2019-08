Türk şarkıcılara dev destek!

ONLINE platformlar, bulundukları alanlardaki tüm bilinen ezberleri bozuyor. Bu alanlardan biri de müzik piyasası. Eskiden şarkıcılar büyük prodüksiyonlara büyük paralar harcıyordu. Dolayısıyla daha az yetenek bu imkanlara ulaşabiliyordu. Online müzik platformları sayesinde yetenekler küçük bütçelerle kayıtlar yapıyor. Bu kayıtları online müzik platformlarına yüklüyor ve kısa zamanda yıldızını parlatabiliyor. Türkiye yeni yeteneklerin doğması açısından şanslı bir ülke. Adlarını 1 yıl önce duymadığımız şarkıcılar, artık listelerin en üst sıralarında. Kısacası yepyeni bir dönemin kapıları aralandı.

Durum böyle olunca Türkiye’deki online müzik pazarındaki rekabet de artıyor. Geçen haftalarda online müzik platformları pazarında iki önemli hamle gerçekleşti. Bunlardan biri YouTube Music’in Türkiye’deki dinleyicilerle buluşması. Diğeri ise Apple’ın Türkiye’deki yeni yeteneklere destek vermeye başlaması oldu. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye’deki müzikseverlere sunulan Apple Müzik, yeni dönemde Türkiye’ye özel bir deneyimle kullanıcıların karşına çıkıyor.

ÖNE ÇIKARIYOR

Bu yerel deneyimin ilk parçası şarkıcılar tarafında. Apple Müzik ekibi, albüm yayınlama sürecinde şarkıcıların daha doğru çıkış yapabilmeleri için destek sağlıyor. Albüm yayınlandıktan sonra ise şarkıcıların hızlı bir çıkış yakalayabilmesi için albümler öne çıkarılanlar arasında yer alıyor. Apple Müzik, şu anda bu çalışmalara başlamış durumda. Paylaşılan bilgilere göre Ezgi Yelen, Ufuk Beydemir, Manuş Baba, Evren Can Gündüz, Sena Şener ve The Away Days bu şarkıcılar arasında. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ezgi Yelen, “Yeni bir sanatçı olarak Apple Müzik’e girdiğimizde verilen destekle güzel karşılandık. Sesimizi duyurabildik. Özgürce içeriğimizi paylaşabildik. Aslında işin içerik üreten sanatçı kısmında ilham vermek benim için çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimizi gördük. ‘Yalnız Kadınlarım’ şarkımızın müzik videosunu iPhone ile çektik. Bunu paylaştıktan yeni yeteneklerin müzik videolarının iPhone ile çekilebileceğini gördü. Onlara ilham vermek bizi çok mutlu etti” diyor.

ÖZEL KAPAK ÇALIŞMALARI

Apple Müzik’in Türkiye’ye özel hayata geçirdiği diğer bir konu yerel şarkı listeleri kapak çalışmaları oldu. Bunun için Türk çizerlerle (illüstratör) çalışan şirketin işbirliği yaptığı sanatçılar arasında Murat Palta, Erman Yılmaz, Selin Çınar ve Burak Şentürk yer alıyor. Zirvedekiler Türkiye listesi Murat Palta tarafından tasarlandı. Kapak çiziminde Türk motiflerinin dikkat çektiğini belirtelim.

EN ÇOK NE DİNLENİYOR?

2019’da en çok dinlenen sarkıcı Ben Fero.

2019’da en çok dinlenen albüm Ben Fero’nun ‘Orman Kanunları’.

Apple Müzik kullanılmaya başladığından bu yana Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı Sezen Aksu. Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı da Sezen Aksu.

Apple Music kullanılmaya başladığından bu yana Türkiye’de en çok dinlenen 5 şarkının 4 tanesi Türkçe. Bu şarkılar şu şekilde: Heyecanı Yok - Gazapizm, Shape of You - Ed Sheeran, Yalnız Çiçek - Aleyna Tilki, Geceler - Ezhel, Sen Olsan Bari - Aleyna Tilki.

Türkiye’de en hızlı büyüyen tür olan Hip Hop/Rap. Bu alanda en çok dinlenen 3 sanatçı: Ezhel, Ben Fero ve Ceza.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK ‘SHAZAM’ YAPILANLAR

APPLE’ın müzik alanındaki iddiasını arttıran bir gösterge de Shazam’ı satın alması oldu. Geçen yıl Apple çatısı altına giren Shazam ile kullanıcılar beğendikleri şarkıları dinletip, ismini öğrenebiliyor. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de bu yıl en çok ‘Shazam’lanan 10 şarkı şu şekilde:



Rauf & Faik - Aetctbo

Sugar & Brownies - DHARIA

Violin Dance (Theme) - Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici

Shadow - Triplo Max

Calma (Remix) - Pedro Capo & Farruko

Con Calma - Daddy Yankee Feat. Snow

Sana Doğru - Bora Duran

On My Way - Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko

Bad guy - Billie Eilish

Shiva - Inkyz Feat. M.I.M.E