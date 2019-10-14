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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Türk saatleri dünyanın dört bir yanında

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Türk saatleri dünyanın dört bir yanında

Türkiye'nin saat ihracatı 2014'ten 2018'e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı.

Saat ihracatı 2014'ten 2018'e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye'de üretilen saatler Hong Kong'dan İsviçre'ye, Hollanda'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu.

Kişisel ihtiyaç ve kadın erkek aksesuar dünyasının vazgeçilmezi saatler, gerek küresel gerek ulusal düzeyde ticari faaliyetlere de konu oluyor. Türkiye'de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, saatler, bunların aksam ve parçaları ihracatı 2014'te 37 milyon 268 bin dolar, 2015'te 34 milyon 914 bin dolar, 2016'da 34 milyon 194 bin dolar, 2017'de 45 milyon 886 bin dolar ve 2018 yılında 52 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılın sonunda yüzde 42 artış göstererek toplamda 205 milyon 218 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 17 geriledi. Öte yandan, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde 2014-2018 döneminde en fazla saat ihracatı yapılan ülke Hong Kong (55 milyon 494 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi İsviçre (16 milyon 584 bin dolar) ve Hollanda (12 milyon 695 bin dolar) izledi. İthalatta ise aynı dönemde İsviçre (655 milyon 360 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Çin (649 milyon 731 bin dolar) ve Japonya (42 milyon 882 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

 

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