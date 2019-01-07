Türk reçetesiyle zirvede

Öyle bir dönem geldi ki MediaMarkt’ın çatı şirketi Ceconmy’nin CEO’su Pieter Haas, bir ara Türkiye’den çıkmayı düşündüklerini bile açıkladı. Bu günler geride kaldı. Şimdi şirkette Türkiye rüzgarı esiyor. Sebebi MediaMarkt Türkiye’nin yaklaşık 3 yıldır CEO’luk görevini yürüten Yenal Gökyıldırım. Türkiye’de uyguladığı stratejiyle Avrupa’da örnek gösterilen Gökyıldırım, geçen hafta itibariyle MediaMarktSaturn’ün global seviyedeki Grup İcra Kurulu Üyeliği’ne ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı’na getirildi. Bu atamayla Gökyıldırım, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve İsveç MediaMarkt şirketlerinin de sorumluluğunu üstlendi. Gökyıldırım’ın üyeliğine getirildiği, Grup İcra Kurulu’nda yer alması MediaMarkt Türkiye’nin global MediaMarkt organizasyonundaki pozisyonunun bir üst kulvara yükseltecek ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını ilk elden en üst yönetimle paylaşılabilmesini sağlayacak.

ENTEGRE İŞ MODELİ

Basın mensuplarıyla düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen Gökyıldırım, başarıların sebeplerini şöyle sıraladı: “Başarının kaynağında yatan en önemli faktörlerden biri de Omni-Channel, yani çok kanallı entegre iş modeli oldu. Çok kanallı iş modeli, offline ve online satışın iç içe geçtiği, birbirini tamamladığı, alışveriş deneyiminin kesintisiz bir şekilde geliştiği bir ekosistem yaratıyor. Dijitalleşmenin hızlı geliştiği ülkemizde tüketicinin alışverişe, özellikle araştırma aşamasında online kanaldan başlarken, süreci mağazada tamamlayabilmesi, ya da tam tersini tercih edebilmesi. Burada önemli olan ise, tüketiciye her kanalda doğru bilgiyi vermek, sorularını en doğru şekilde yanıtlayıp, ihtiyacına en uygun ürüne yönlendirmek.”

Yeni göreve geldiği MediaMarkt’ın Yunanistan ve İsveç operasyonlarını incelediğini anlatan Gökyıldırım, “Bu iki ülkede toplam 20 civarında mağazamız var. Özellikle İsveç’teki internet satışları oldukça iyi bir durumda. Bu ülkedeki ekiplerle çalışmalara başladık. Birebir olmasa da Türkiye’de uyguladığımız bazı stratejileri bu ülkelerde de uygulamayı planlıyoruz. Bunların başında satış sonrası hizmetler var. Birçok konuda iyileştirmelere giderek müşteri deneyimini arttıracağız” dedi.

Teknosa’yı satın alma süreci hakkında soruları yanıtlayan Gökyıldırım, “Satın alma görüşmeleri MediaMarkt Türkiye tarafından gerçekleştirilmiyor. Tüm süreç MediaMarktSaturn Grup’un da bağlı olduğu Ceconomy tarafından yürütüyor. Grup, 2 hafta önce yapılan global yıl değerlendirme toplantısında sürecin askıya alındığını açıkladı. Teknosa bunun üzerine KAP’a Ceconomy’nin yaptığı açıklamayla ilgili bir bilgilendirme gönderdi. Süreç şu anda bu noktada” dedi.