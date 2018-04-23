Türk reçetesi 1 numara yaptı

ÖDEME teknolojileri konusunda Türkiye’de geliştirilen yenilikler tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Mastercard’ın internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden alışveriş yapılmasını sağlayan ‘MasterPass’ için Türkiye’de geliştirdiği bir yenilik tüm dünyaya örnek oldu. ‘MasterPass’in deneyimini kolaylaştıran Türk ekibi, bu kapsamda üyelik girişi yapılmasına gerek kalmadan tek adımda ve her yerde ödeme deneyimini hayata geçirdi. Şu anda 80 ülkede yer alan MasterPass Türkiye’de, kullanım rakamlarıyla dünyada rekor kırdı. Hatta birçok ülke tarafından da kopyalanmaya başlandı. Ödeme teknolojilerinde atılan bu adımı konuşmak için Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile bir araya geldik.

TEK ADIMDA ÖDEME

MasterPass’in yaklaşık 3 yıldan beri Türkiye’de kullanımda olduğunu belirten Çağlayan, bu hizmeti dünyadan farklı olarak Türkiye’ye özel bir şekilde yerel olarak geliştirdiklerini anlattı. Çağlayan, “Dünyadaki özellikleri aldık ve bu özellikleri tamamen Türkiye’ye özel bir şekilde uyarladık. MasterPass, dünyada sıradan bir dijital cüzdan gibi çalışıyor. Kullanıcılar, alışveriş yapmak istedikleri iş yeri veya elektronik ticaret platformu için ‘MasterPass ile ödeme’ butonuna basıyor ve üyelik girişi yaparak ödemeyi gerçekleştiriyor. Biz ise üyelik girişi adımını kaldırdık ve bunu her yerde geçen yapıyla birleştirdik. Kullanıcılar, bir kereye mahsus kredi kartı bilgilerini SMS doğrulamasıyla platforma giriyor. MasterPass altyapısı, cihaz kimliği ve telefon numarasıyla eşleşiyor. Kullanıcıları, cihaz kimliği ve numarasından tanıyarak üyelik girişsiz ödeme yaptırıyoruz. Dolayısıyla tek bir adımda ödeme deneyimini geliştirerek, buna yepyeni bir şekil verdik” dedi.

Türkiye’de yaptıkları bu yenilikle hızlı bir büyümeye imza attıklarını ifade eden Çağlayan, şu anda Türkiye’nin MasterPass ödemeleri konusunda dünyada bir numaraya yükseldiğini dile getirdi. Çağlayan, şunları söyledi: “Şimdi dünya bizim geliştirdiğimiz bu deneyim modelini kopyalamaya ve kullanmaya çalışıyor. MasterPass şu anda 80’in üzerinde ülkede kullanılıyor. Bu kadar ülke içinde Türkiye birinci. ABD pazarında bile şu anda Türkiye kadar MasterPass işlemi yapılmıyor. Hiçbirimiz sabah kalktığımızda dijital cüzdanımıza bir hesap tanımlayalım demiyoruz. Kararı müşterisi olarak gittiğimiz iş yerlerinde veriyoruz. Biz iş yerlerine entegre olarak çalıştığımız için sistem otomatik çalışıyor. Bir iş yerinde olan deneyimi otomatik olarak diğer iş yerlerinde de kullanabiliyorum. Bu da kullanıcıların ödeme deneyimini önemli derecede kolaylaştırıyor.”

RUSYA DA KULLANACAK

GENELDE iyi işlerin ABD ve İngiltere’den geldiği yönünde bir algı olduğunu söyleyen Çağlayan, “Mastercard’ın üst düzey yönetimi, geliştirdiğimiz çözümü incelemek için Türkiye’ye geldi. Çünkü bunu anlatmakla olmuyor. Yerinde göstermek istedik. İlk defa bir konuda e-ticaret gibi önemli bir konuda, geliştirdiğimiz teknoloji bulunduğumuz bölgeden o tarafa gidiyor. Bizim için dönüm noktası. Bu konuda çok şöhret yaptık. Şimdi bu teknoloji Ukrayna ve Azerbaycan’da kullanılıyor. Çok yakında Rusya’da da kullanılmaya başlanacak. Çok büyük bir pazar ve asıl büyüme orada olacak” diye konuştu.