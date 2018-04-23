Türk reçetesi 1 numara yaptı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ahmet CAN
23.04.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

Türk reçetesi 1 numara yaptı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Türk reçetesi 1 numara yaptı

Mastercard’ın online ödeme çözümü MasterPass’i değiştiren ve geliştiren Türkiye ekibi, tek bir adımda ödemeyi kolaylaştırarak her yerde geçen deneyimle birleştirdi. Bu adımla Türkiye’deki MasterPass 80 ülke arasında 1 numara olurken, diğer ülkeler de bu yeni özelliği kullanmaya başladı.

ÖDEME teknolojileri konusunda Türkiye’de geliştirilen yenilikler tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Mastercard’ın internete bağlı tüm cihazlarla her seferinde ödeme kartı bilgisi girmeden alışveriş yapılmasını sağlayan ‘MasterPass’ için Türkiye’de geliştirdiği bir yenilik tüm dünyaya örnek oldu. ‘MasterPass’in deneyimini kolaylaştıran Türk ekibi, bu kapsamda üyelik girişi yapılmasına gerek kalmadan tek adımda ve her yerde ödeme deneyimini hayata geçirdi. Şu anda 80 ülkede yer alan MasterPass Türkiye’de, kullanım rakamlarıyla dünyada rekor kırdı. Hatta birçok ülke tarafından da kopyalanmaya başlandı. Ödeme teknolojilerinde atılan bu adımı konuşmak için Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ile bir araya geldik.

TEK ADIMDA ÖDEME

MasterPass’in yaklaşık 3 yıldan beri Türkiye’de kullanımda olduğunu belirten Çağlayan, bu hizmeti dünyadan farklı olarak Türkiye’ye özel bir şekilde yerel olarak geliştirdiklerini anlattı. Çağlayan, “Dünyadaki özellikleri aldık ve bu özellikleri tamamen Türkiye’ye özel bir şekilde uyarladık. MasterPass, dünyada sıradan bir dijital cüzdan gibi çalışıyor. Kullanıcılar, alışveriş yapmak istedikleri iş yeri veya elektronik ticaret platformu için ‘MasterPass ile ödeme’ butonuna basıyor ve üyelik girişi yaparak ödemeyi gerçekleştiriyor. Biz ise üyelik girişi adımını kaldırdık ve bunu her yerde geçen yapıyla birleştirdik. Kullanıcılar, bir kereye mahsus kredi kartı bilgilerini SMS doğrulamasıyla platforma giriyor. MasterPass altyapısı, cihaz kimliği ve telefon numarasıyla eşleşiyor. Kullanıcıları, cihaz kimliği ve numarasından tanıyarak üyelik girişsiz ödeme yaptırıyoruz. Dolayısıyla tek bir adımda ödeme deneyimini geliştirerek, buna yepyeni bir şekil verdik” dedi.
Türkiye’de yaptıkları bu yenilikle hızlı bir büyümeye imza attıklarını ifade eden Çağlayan, şu anda Türkiye’nin MasterPass ödemeleri konusunda dünyada bir numaraya yükseldiğini dile getirdi. Çağlayan, şunları söyledi: “Şimdi dünya bizim geliştirdiğimiz bu deneyim modelini kopyalamaya ve kullanmaya çalışıyor. MasterPass şu anda 80’in üzerinde ülkede kullanılıyor. Bu kadar ülke içinde Türkiye birinci. ABD pazarında bile şu anda Türkiye kadar MasterPass işlemi yapılmıyor. Hiçbirimiz sabah kalktığımızda dijital cüzdanımıza bir hesap tanımlayalım demiyoruz. Kararı müşterisi olarak gittiğimiz iş yerlerinde veriyoruz. Biz iş yerlerine entegre olarak çalıştığımız için sistem otomatik çalışıyor. Bir iş yerinde olan deneyimi otomatik olarak diğer iş yerlerinde de kullanabiliyorum. Bu da kullanıcıların ödeme deneyimini önemli derecede kolaylaştırıyor.”

RUSYA DA KULLANACAK

GENELDE iyi işlerin ABD ve İngiltere’den geldiği yönünde bir algı olduğunu söyleyen Çağlayan, “Mastercard’ın üst düzey yönetimi, geliştirdiğimiz çözümü incelemek için Türkiye’ye geldi. Çünkü bunu anlatmakla olmuyor. Yerinde göstermek istedik. İlk defa bir konuda e-ticaret gibi önemli bir konuda, geliştirdiğimiz teknoloji bulunduğumuz bölgeden o tarafa gidiyor. Bizim için dönüm noktası. Bu konuda çok şöhret yaptık. Şimdi bu teknoloji Ukrayna ve Azerbaycan’da kullanılıyor. Çok yakında Rusya’da da kullanılmaya başlanacak. Çok büyük bir pazar ve asıl büyüme orada olacak” diye konuştu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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