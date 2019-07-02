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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk piyasalarında G-20 coşkusu

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Türk piyasalarında G-20 coşkusu

G-20 toplantısında hem Türkiye’ye yönelik olumlu haberler hem de ticaret savaşlarını yumuşatan açıklamalar Türk piyasalarına olumlu yansıdı. Dolar 5.62 liraya kadar gerilerken dolar karşısında dün en çok değer kazanan para birimi TL oldu. Faizler düşerken borsa yükseldi.

JAPONYA’da düzenlenen G-20 toplantısında yaşanan gelişmeler Türk varlıklarına yaradı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a S-400 alımı nedeniyle yaptırım olmayacağını söylemesinin ardından haftanın ilk işlem günü piyasalarda olumlu performanslar yaşandı. Türk Lirası, dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi olurken, Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil faizi geriledi, Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, nisan başından bu yana en düşük seviye olan 380 baz puana indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada ABD’den S400 konusunda yaptırım beklemediğini ifade etti. Yine zirvede piyasaların da yakın olarak takip ettiği Çin lideri Jinping ve ABD Başkanı Trump’ın görüşmelerinde ek tarife gelmeyeceği hususunda uzlaşarak müzakereleri sürdürme kararı aldılar.

Cuma gününü 5.79 lira seviyelerinde tamamlayan dolar dün yüzde 3’e yakın gerileyerek 5.62 liraya kadar indi. Serbest piyasada dolar günü 5.6520 liradan kapatırken bankalararası piyasada dolarda son işlemler 5.6449 liradan yapıldı.

Borsa İstanbul da yüzde 2.63 ile başladığı günü yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi öncülüğünde yaşanan yükseliş sayesinde Borsa İstanbul endeksi dün yüzde 3.37 artışla 99 bin 735 puandan günü kapattı. İki yıllık gösterge tahvil faizi gün içinde 2 puana yakın düşüş gösterirken günü yüzde 19.36’ya gerileyerek tamamladı.

MİLLİ PİYANGO İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Milli Piyango özelleştirmesi için Ernst&Young’a yetki verdi. Bloomberg haber ajansının kaynaklara dayandırdığı haber Bloomberg HT’de yer aldı. TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, mayıs başında yaptığı açıklamada ayında Milli Piyango’nun işletme hakkını İddaa formülüyle devredeceklerini belirtmiş, haziranda işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti. 

BORSADA ÇIKIŞ İVME KAZANDI

BORSADA bir süredir devam eden çıkış hareketi güç ve ivme kazandı. İlk dirençler 100.700-102.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı ve düşüş trendinin kırılması için 102.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Sonraki dirençler 105.000-106.000 seviyele-rinde. İlk destek ise 96.500. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

DOLAR/TL KURU DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. Çıkış trend desteği olması açısından 5.60 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir.

Aksi takdirde sonraki destekler 5.54-5.50 ve 5.30 olarak görülüyor. İlk direnç ise 5.80 seviyesinde. Olası tepki çıkışlarının devamı ve güç kazanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. 5.80 seviyesinin altında kalındığı sürece satış baskısı korunabilir. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.

ZEYNEL BALCI / TEKNİK ANALİZ

 

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