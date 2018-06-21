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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.06.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Türk pilotlara 18 bin dolar maaş teklifi

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Türk pilotlara 18 bin dolar maaş teklifi

Havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen toplantılarından biri bugün İstanbul'da düzenlendi.

Pilot Career Show adı altında İstanbul'da bir otelde düzenlenen kariyer buluşmasına çok sayıda Türk pilot katıldı. Türk şirketlerden Pegasus ve SunExpress'in de katıldığı, stand açarak görüşme yaptığı toplantıda Emirates başta olmak üzere Avrupa ve Asya'nın önemli havayolu şirketleri için pilotlarla görüşmeler yapıldı.

Airporthaber.com'un haberine göre; Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesi ile birlikte maaşları önceki yıllara göre değer kaybeden pilotlar, cazip teklifler sunan şirketlerle görüşme fırsatı buldu.

Özellikle Asyalı ve Körfez havayollarının yüksek maaş tekliferiyle karşılaşan pilotlar broker firmalar vasıtasıyla da toplantıya katılmayan şirketlere başvuruda bulundu.

Bir çok firma dolar ve euro bazında maaş teklif ederken pilot ihtiyacı olan firmalar arasında en yüksek maaşı A320 tipi uçak için pilot arayan VietJet oldu. VietJet'in kaptan pilotlara 18 bin dolar, F/O'lar için 8 bin dolarlık teklifinin Türk pilotların aklını çelip çelmeyeceği merak konusu oldu.

İŞTE GÖRÜŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN MAAŞ TEKLİFLERİ

HAVAYOLU ŞİRKETİKAPTAN MAAŞIF/O MAAŞI
Asiana Airlines11,750 - 13,300 (USD)6,500-8,500 (USD)
Avion Express5,000 - 10,000 (EUR)2,500 - 4,500 (EUR)
Air Astana7,225 - 8,425 (EUR)5,225 - 5,525 (EUR)
Hongkong Airlines-----------10,500 - 11,000 (USD)
Eva Air-----------5,500 - 6,300 (USD)
VietJet18,000 (USD)8,000 (USD)
Jetstar13,330 (EUR)9,900 (USD)
Olympus Airways8,000 (EUR)-----------
China Airlines-----------7,000 - 8,500 (USD)
FlyDubai15,733 (USD)11,522 (USD)
Small Planet Airlines4,200 - 10,200 (EUR)3,000 - 6,000 (EUR)

 

 

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