Türk pilotlara 18 bin dolar maaş teklifi
Havayolu şirketlerinin pilot ihtiyacını karşılamak için dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen toplantılarından biri bugün İstanbul'da düzenlendi.
Pilot Career Show adı altında İstanbul'da bir otelde düzenlenen kariyer buluşmasına çok sayıda Türk pilot katıldı. Türk şirketlerden Pegasus ve SunExpress'in de katıldığı, stand açarak görüşme yaptığı toplantıda Emirates başta olmak üzere Avrupa ve Asya'nın önemli havayolu şirketleri için pilotlarla görüşmeler yapıldı.
Airporthaber.com'un haberine göre; Türkiye'deki döviz kurunun yükselmesi ile birlikte maaşları önceki yıllara göre değer kaybeden pilotlar, cazip teklifler sunan şirketlerle görüşme fırsatı buldu.
Özellikle Asyalı ve Körfez havayollarının yüksek maaş tekliferiyle karşılaşan pilotlar broker firmalar vasıtasıyla da toplantıya katılmayan şirketlere başvuruda bulundu.
Bir çok firma dolar ve euro bazında maaş teklif ederken pilot ihtiyacı olan firmalar arasında en yüksek maaşı A320 tipi uçak için pilot arayan VietJet oldu. VietJet'in kaptan pilotlara 18 bin dolar, F/O'lar için 8 bin dolarlık teklifinin Türk pilotların aklını çelip çelmeyeceği merak konusu oldu.
İŞTE GÖRÜŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİN MAAŞ TEKLİFLERİ
|HAVAYOLU ŞİRKETİ
|KAPTAN MAAŞI
|F/O MAAŞI
|Asiana Airlines
|11,750 - 13,300 (USD)
|6,500-8,500 (USD)
|Avion Express
|5,000 - 10,000 (EUR)
|2,500 - 4,500 (EUR)
|Air Astana
|7,225 - 8,425 (EUR)
|5,225 - 5,525 (EUR)
|Hongkong Airlines
|-----------
|10,500 - 11,000 (USD)
|Eva Air
|-----------
|5,500 - 6,300 (USD)
|VietJet
|18,000 (USD)
|8,000 (USD)
|Jetstar
|13,330 (EUR)
|9,900 (USD)
|Olympus Airways
|8,000 (EUR)
|-----------
|China Airlines
|-----------
|7,000 - 8,500 (USD)
|FlyDubai
|15,733 (USD)
|11,522 (USD)
|Small Planet Airlines
|4,200 - 10,200 (EUR)
|3,000 - 6,000 (EUR)
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