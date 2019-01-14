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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk P&I uluslararası sulara açıldı

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Türk P&I uluslararası sulara açıldı

Türk P&I, uluslararası sulara açılacak ve dünya gemilerine P&I sigortası yapacak.

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, şirketin beşinci yılını tamamladığını ve 1 Ocak’tan itibaren de uluslararası arenada sahibi Türk olmayan gemilere de P&I sigortası satmaya başladıklarını açıkladı. Ufuk Teker, beş yıl önce Türkiye’de P&I sigortalanma oranını artırmak için kurulduğunu belirterek, bu kapsamda ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bugün 2 bine yakın Türk bayraklı, P&I sigortalı deniz aracı olduğunu; finansal olarak 2018 yılı da dâhil olmak üzere son 3 yılı kâr ile kapattıklarını söyledi. Teker, “Biz hedeflerimizi oluştururken iç pazardan başlamayı tercih ettik ve ona göre bir reasürans yapısı oluşturduk. Enerjimizi her zaman belli noktalara yoğunlaştırarak ilk 5 yılda iç pazarda belli bir payı oluşturduk. Şimdi sıra dışarı açılma zamanı geldi. Bunu yapabilmek için öncelikle reasürans yapımızın üzerinde değişiklik yapmamız gerekiyordu. Bunun ilk aşamasını hazırladık. Önümüzdeki yıldan itibaren yabancı pazarlardan pay almamamız için sebep kalmadı” dedi.

YABANCI GEMİLERE SİGORTA

1 Ocak’tan itibaren uluslararası arenada sahibinin Türk olmasına bakılmadan P&I sigortası satmaya başladıklarına dikkat çeker Teker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceden Türk sahipli olma şartımız vardı, sadece Türk bayraklı, Türk sahipli gemileri sigortalayabiliyorduk, şimdi onu genişlettik. Artık sahibinin Türk olmasına bakmadan uluslararası sulardaki gemileri de sigortalayabileceğiz. Örneğin, Rus sahipli ve Rus bayraklı bir gemiye Türk P&I olarak sigorta yapacağız. Türk P&I’ın marka olması için önemli bir adım. Bizim için kritik olan ikinci 5 yıllık döneme girdik ve bu süreci doğru yönetebilirsek dünya şirketi olmak yolunda ciddi bir aşamayı atlamış olacağız. Şu anda takip ettiğimiz göstergeler çok olumlu seyrediyor. Özetle ezberi bozduk diyebiliriz. Armatörler için kesinlikle bir Türk P&I gerçeği var.”

Ufuk Teker, P&I sigortası hakkında da bilgi vererek, armatörlerin üçüncü şahıslara karşı verdikleri tüm zararları koruma altına alan bir sigorta olduğunu ifade ederek, “Gemilerin ziyaret ettiği limanlarda çevreye verilen zararlar, çarpışma esnasında karşı tarafa verdikleri zararlar, taşıdıkları yüke veya yolcuya karşı verdikleri zararlar, personelin uğrayacağı zararlara karşı yapılan sorumluluk sigortası. Türk limanlarına her yıl 30 binin de üzerinde gemi geliyor. P&ı sigortacılığı uluslararası bir sigortacılık ve bu gemileri sadece Türk sigortacılar sigortalamıyor. Bizim sigortaladığımız gemiler de var ama belki de yüzde 90’ı yabancı sigortacılar tarafından sigortalanıyor” dedi.

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