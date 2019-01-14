Türk P&I uluslararası sulara açıldı

Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, şirketin beşinci yılını tamamladığını ve 1 Ocak’tan itibaren de uluslararası arenada sahibi Türk olmayan gemilere de P&I sigortası satmaya başladıklarını açıkladı. Ufuk Teker, beş yıl önce Türkiye’de P&I sigortalanma oranını artırmak için kurulduğunu belirterek, bu kapsamda ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bugün 2 bine yakın Türk bayraklı, P&I sigortalı deniz aracı olduğunu; finansal olarak 2018 yılı da dâhil olmak üzere son 3 yılı kâr ile kapattıklarını söyledi. Teker, “Biz hedeflerimizi oluştururken iç pazardan başlamayı tercih ettik ve ona göre bir reasürans yapısı oluşturduk. Enerjimizi her zaman belli noktalara yoğunlaştırarak ilk 5 yılda iç pazarda belli bir payı oluşturduk. Şimdi sıra dışarı açılma zamanı geldi. Bunu yapabilmek için öncelikle reasürans yapımızın üzerinde değişiklik yapmamız gerekiyordu. Bunun ilk aşamasını hazırladık. Önümüzdeki yıldan itibaren yabancı pazarlardan pay almamamız için sebep kalmadı” dedi.

YABANCI GEMİLERE SİGORTA

1 Ocak’tan itibaren uluslararası arenada sahibinin Türk olmasına bakılmadan P&I sigortası satmaya başladıklarına dikkat çeker Teker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceden Türk sahipli olma şartımız vardı, sadece Türk bayraklı, Türk sahipli gemileri sigortalayabiliyorduk, şimdi onu genişlettik. Artık sahibinin Türk olmasına bakmadan uluslararası sulardaki gemileri de sigortalayabileceğiz. Örneğin, Rus sahipli ve Rus bayraklı bir gemiye Türk P&I olarak sigorta yapacağız. Türk P&I’ın marka olması için önemli bir adım. Bizim için kritik olan ikinci 5 yıllık döneme girdik ve bu süreci doğru yönetebilirsek dünya şirketi olmak yolunda ciddi bir aşamayı atlamış olacağız. Şu anda takip ettiğimiz göstergeler çok olumlu seyrediyor. Özetle ezberi bozduk diyebiliriz. Armatörler için kesinlikle bir Türk P&I gerçeği var.”

Ufuk Teker, P&I sigortası hakkında da bilgi vererek, armatörlerin üçüncü şahıslara karşı verdikleri tüm zararları koruma altına alan bir sigorta olduğunu ifade ederek, “Gemilerin ziyaret ettiği limanlarda çevreye verilen zararlar, çarpışma esnasında karşı tarafa verdikleri zararlar, taşıdıkları yüke veya yolcuya karşı verdikleri zararlar, personelin uğrayacağı zararlara karşı yapılan sorumluluk sigortası. Türk limanlarına her yıl 30 binin de üzerinde gemi geliyor. P&ı sigortacılığı uluslararası bir sigortacılık ve bu gemileri sadece Türk sigortacılar sigortalamıyor. Bizim sigortaladığımız gemiler de var ama belki de yüzde 90’ı yabancı sigortacılar tarafından sigortalanıyor” dedi.