Türk ortak akıbetini açıkladı
178 yıllık dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook'un iflasıyla ilgili şirketin en büyük ikinci hissedarı Neşet Koçkar açıklamada bulundu.
Reuters'a konuşan Thomas Cook'un en büyük ikinci hissedarı Neşet Koçkar, şirketin iflasın ardından bir bütün olarak ya da parça parça satılacağını söyledi. Şirkette yüzde 8 hissesi bulunan Koçkar, Türk işletmelere bir milyon sterlinden fazla borcu bulunan Thomas Cook'un satışın ardından borçlarını ödeyemeyebileceğini ifade etti.
Thomas Cook hissedarı Neşet Koçkar'ın, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere tur hizmet sunan Anex Tour'un yönetim kurulu başkanı olarak da görev yaptığı biliniyor.
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