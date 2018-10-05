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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Türk mutfak sektörünün hedefi Meksika ve Şili

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Türk mutfak sektörünün hedefi Meksika ve Şili

Türk endüstriyel mutfak sektörü temsilcileri, İDDMİB ve TUSİD iş birliği ile yürütülen "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" adlı UR-GE projesi kapsamında Meksika ve Şili'ye ziyaret gerçekleştirildi.

Türk endüstriyel mutfak sektörü temsilcileri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında Meksika ve Şili'de görüşmeler gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı himayesinde, İDDMİB ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) iş birliğinde yürütülen, "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" adlı UR-GE Projesi kapsamında Meksika ve Şili'ye ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Türk endüstriyel mutfak sektöründen 17 katılımcı firma, 55 farklı şirket ile 374 ikili iş görüşmesi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, endüstriyel mutfak UR-GE Projesi'nin 2018'deki ikinci yurt dışı faaliyeti olan Meksika-Şili heyetinin, Latin Amerika ülkelerine yapılan ihracatın artırılmasına yönelik atılan iyi bir adım olduğunu belirtti.

Gelecek yıllarda düzenlenecek milli katılımlı fuar organizasyonlarıyla Türkiye'nin bu pazarlardaki konumunun yükseleceği öngörüsünde bulunan Öztiryaki, şunları kaydetti:

"Mayıs 2017'de 11 firmayla Güney Afrika, Ekim 2017'de 13 firmayla İngiltere ve Şubat 2018'de 17 firmayla Fas heyetleri düzenlenmişti. Yapılan etki analizleri neticesinde katılımcı küme firmaların ilgili ülkeye yaptıkları toplam ihracatlarında, heyetten 6 ay önceki ve 6 ay sonrası değerler karşılaştırıldığında, Güney Afrika'da yüzde 32,73, İngiltere'de yüzde 29,88 ve Fas'ta yüzde 12,89’luk artış olduğu gözlemlendi. Bu nedenle, yurt dışı faaliyetlerinin müspet etkisinin Latin Amerika ülkelerinde de tecrübe edilmesi için Meksiko ve Santiago'ya yönelik firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri içeren sektörel ticaret heyeti düzenlendi."

Öztiryaki, Meksika-Şili heyetinde, katılımcıların pazar hakkında genel izlemini edinmeleri ve pazarda hakim olan diğer ürünleri inceleyebilmeleri için turlar düzenlendiğini bildirdi.

Turlar dahilinde Meksiko ve Santiago'daki 5 distribütör firmanın ziyaret edildiği bilgisini veren Öztiryaki, "Firma ziyaretlerinin ardından Meksika ve Şili'de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Etkinliklerin yapıldığı tarihlerde gün boyunca Meksikalı ve Şilili satın alıcılarla ikili iş görüşmeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.


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