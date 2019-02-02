Türk müteahhitler Libya’ya dönüyor
Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığında “Türkiye-Libya Müteahhitlik Ortak Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirildi.
Bakan Pekcan, iki ülke arasındaki ticaretin 2018’de yüzde 65.3 artış göstererek 1.9 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Pekcan, müteahhitlik sektöründe 2011’de Libya’da yaşanan olayların etkisinin devam ettiğini belirtti.
Libya’da Türk müteahhitlerin tekrar işbaşı yapabilmelerine yönelik sorunların Türk firmalarıyla Libyalı işveren idarelerin proje bazlı birebir görüşerek çözüme kavuşturulmasının en uygun yöntem olduğuna işaret eden Pekcan, görüşmelerin de en kısa sürede başlamasını istediklerini kaydetti. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, sorunların çözümü için 3 ay içinde bir yol haritası ortaya konulacak olmasının önemine dikkat çekerek, “Çalışmaların, askıda kalmış sorunlarımızın çözüme kavuşturulması yönünde önemli bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.
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