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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.10.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Türk müteahhitler Afrika'yı inşa ediyor

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Türk müteahhitler Afrika'yı inşa ediyor

Yurt dışında iş yapma serüvenine Libya ile başlayan Türk müteahhitleri son yıllarda Afrika'da yaptıkları projelerle adından söz ettiriyor. Türk müteahhitler, son 4 yılda kara kıta Afrika'da 15 milyar dolara yaklaşan projelere imza attı.

Yurt dışında iş yapma serüvenine Libya ile başlayan Türk müteahhitleri son yıllarda Afrika'da yaptıkları büyük projelerle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Türk müteahhitler, son 4 yılda kara kıta Afrika'da 15 milyar dolara yaklaşan demiryolu, otoyol, liman, köprü, tünel ve çeşitli projelerin yapımına imza atarak büyük bir başarı elde etti.

AA muhabirinin, Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) aldığı verilere göre, Türk müteahhitlik hizmetleri, Afrika ülkelerinde 2015'te yaklaşık 5 milyar dolarlık 76 projeye imza attı.

Bölgesel gelişmelerden dolayı rakam 2016'da 2,1 milyara düşse de 2017'de tekrar yükselerek 5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Türk müteahhitler 2017'de Afrika'da demiryolu, otoyol, liman, köprü, tünel ve çeşitli konut projelerinin bulunduğu 81 projeyi hayata geçirdi.

Bu yılın 9 ayında ise Türk firmalar Afrika'da 1,7 milyar dolar tutarındaki 17 projeyi üstlendi.

 

46 YILDA 370 MİLYAR DOLARLIK CİRO

TMB Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, AA muhabirine, Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de Libya'da yaptığı çalışmalarla ilk kez yurt dışına açıldığını söyledi.

Şimdiye kadar 120 ülkede bulunduklarını dile getiren Yenigün, 46 yılda yaklaşık 370 milyar dolar ciro yaptıklarını ve 9 bin 400 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Türk müteahhitlerin performansının her geçen gün arttığına dikkati çeken Yenigün, şöyle konuştu:
"Bize duyulan güven de yükseliyor. Hakim olduğumuz Rusya, Irak ve Libya'dan sonra yeni pazarlar arayışına girdik. Sahra altı Afrika'da çok büyük bir potansiyel var ancak bunların da finansman güçleri eksik. Ancak orada da yol almaya başladığımızı görüyoruz. Burada bazı Avrupalı firmalarla da iş yapıyoruz. Yeni hedefimiz Avrupalılarla Afrika'da ve üçüncü pazarlarda iş yapmak."

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİN YOLUNU KİMSE KESEMEZ"

Eski Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Emre Aykar ise Türk müteahhitlerin 2005-2015 döneminde yurt dışında yılda 25 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını aktardı.

Irak, Libya ve Rusya'nın bu rakamın yüzde 36'sını oluşturduğuna işaret eden Aykar, "Şu anda yıllık 25 milyar dolarlık hacim 12-14 milyar dolara kadar geriledi. Bundan dolayı yeni pazar arayışına girdik. Türk müteahhitleri son 3 senedir Afrika'da büyük projeler almaya başladı. Önümüzdeki yıllarda Libya, Irak ve Rusya'da meydana gelen boşluğun doldurulacağını zannediyorum. Türk müteahhitlerin yolunu kimse kesemez. Afrika'dan sonra da hedef Güney Amerika olacak. Yaşamak için ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, istihdamı sürdürebilmek için oralara da gideceğiz." ifadelerini kullandı.

AFRİKA'DA BİR OYUNCU DAHA VAR

Summa Yönetim Kurulu Başkanı ve TMB Başkan Vekili Selim Bora da herkesin gözünün Afrika'da olduğunu, bu bölgede ciddi imkan ve rekabetin olduğunu söyledi.

Türk firmalarıyla çalışma fırsatı bulamayan Afrikalıların Türk müteahhitlerinin yaptığı işleri, performansı görünce 'bir oyuncu daha varmış' dediğini ifade eden Bora, "Özellikle Türk Eximbank'ın destekleriyle çok ciddi işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Türk müteahhitleri diğer firmalara göre cesaretiyle de ön plana çıkıyor. Coğrafyamızın getirdiği anlık değişimlere adaptasyon tecrübemizden dolayı bu bizi Afrika'da ön sıraya koyuyor. Ayrıca 4 saat uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabilen bir noktada olduğumuz için lojistik anlamda çok büyük avantajımız var. İmalat sanayimiz de şapka çıkarılacak bir performansa sahip." diye konuştu.

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