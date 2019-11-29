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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

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Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

Albayraklar Grup Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek, "Yerli ve milli WATTOZZ T61 her türlü uzun veya kısa namlulu silahta geri tepme ve şahlanmayı ortadan kaldırıyor. T61 tüfeklerde sağladığı başarıyı tabancalarda da aynı şekilde gösteren dünyadaki ilk ve tek sistem. T61, drone üzerindeki uzun namlulu ve kısa namlulu silaha direk takıldığı vakit, stabilizasyon düzeneklerinin hiçbirine gerek kalmayacak" açıklamasında bulunurken Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "Türkiye'de çok yetenekli insanlar olduğunu biliyorduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 15 yıldır bu insanlara özgüven geldi. Biz bu ürünün lisans haklarını dost ülkelere satmayı da düşünüyoruz" dedi.

Albayraklar Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sertan Ayçiçek, "Yerli ve milli WATTOZZ T61 her türlü uzun veya kısa namlulu silahta geri tepme ve şahlanmayı ortadan kaldırıyor. WATTOZZ T61, aynı zamanda mermilerin namlu çıkış hızını ve menzilini artıran ve silahın atış kararlılığını üst düzeye çıkartan bir sistem." dedi.

WATTOZZ T61 ateşli silah modifikasyon sisteminin basın tanıtım toplantısında konuşan Ayçiçek, sistemin benzerlerinden en büyük farkının barut iştikakları azaltılmış mermiler ve mühimmatlar kullanarak değil, NATO mermileri kullanarak başarıya ulaşmış olduğuna dikkati çekti.

Ayçiçek, "Yerli ve milli WATTOZZ T61 her türlü uzun veya kısa namlulu silahta geri tepme ve şahlanmayı ortadan kaldırıyor. WATTOZZ T61, aynı zamanda mermilerin namlu çıkış hızını ve menzilini artıran ve silahın atış kararlılığını üst düzeye çıkaran bir sistem.Tüfeklerdeki geri tepme ve şahlanmayı kontrol altında tutmak tabancalara nazaran çok daha kolay. Çünkü tüfeklerdeki infilak sizden yaklaşık 1 metre namlu uzunluğunda meydana gelirken, tabancalarda bu mesafe 12cm'ye kadar inmektedir. T61 tüfeklerde sağladığı başarıyı tabancalarda da aynı şekilde gösteren dünyadaki ilk ve tek sistemdir." diye konuştu.

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi
Drone sistemleri konusunda da çalışmalar yaptıklarına değinen Ayçiçek, şunları söyledi:
"Ülkeler kendi hayalet drone ordularını kurmaya başladı. Bunlar drone avcısı denilen sistemlere takılmıyor. İşte bu noktada dronelerin en büyük sıkıntısı geri tepme ve şahlanma. Dronelerin üzerlerine takılan silahlar büyük düzenekler gerektiriyor. Bunlar drone'a ağırlık vererek onu hantallaştırıyor. Hem de drone ile silah sadece sabit olarak drone'nın baktığı yöne hedef alabilmesi sebebiyle drone'un hareket kabiliyetini kısıtlıyor.
T61, drone üzerindeki uzun namlulu ve kısa namlulu silaha direk takıldığı vakit bu stabilizasyon düzeneklerinin hiç birine gerek kalmayacak. Silahlar drone'nin baktığı yönden bağımsız olarak istenilen yöne art arda ateş edebilecekler. Mevcut sistemlerde çünkü art arda seri atış yapma imkanı yok. T61 dünya silah sanayisinin geleceğidir."

T61'in tamamen askeri kuvvetlere göre yapılmış bir sistem olduğuna vurgu yapan Ayçiçek, "Bunun halka satışı söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz biz yıllardır piyade tüfeğimizi bile yabancı lisans altında üretiyorduk. Şimdi ülkelere hafif ve ağır silahların yanı sıra lisans satan bir ülke haline geldik. Tabiki devlet izinleriyle bu silahların dost ülkelere bunların lisans satışı konusunda görüşmelere açığız." dedi.

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

"İNSANLARA ÖZGÜVEN VERDİ"
Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesi ile Türkiye'deki savunma sektörünün önemli bir sıçrama yaptığının aktardı. Dünyanın en iyi susturucusunu yaptıklarına inandığını söyleyen Ayçiçek, Biz bu sistemle silahlardaki şahlanmayı ve tepmeyi önleyen bir sistem geliştirmiş olduk. Bu sistemin en büyük özelliği budur." ifadelerini kullandı.

WATTOZZ T61'in Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini ve bundan dolayı çok gururlu olduklarını anlatan Ayçiçek, "Türkiye'de çok yetenekli insanlar olduğunu biliyorduk zaten. Ancak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 15 yıldır bu insanlara özgüven geldi. Biz bu ürünün lisans haklarını dost ülkelere satmayı da düşünüyoruz." diye konuştu. 

Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri sıraya girdi

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