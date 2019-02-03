TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
03.02.2019 - 12:14, Son GÃ¼ncelleme:

 Türk mühendisler 15 ayda üretti! Suya indirildi...

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 Türk mühendisler 15 ayda üretti! Suya indirildi...

Ä°Ã‡DAÅž firmasÄ± tarafÄ±ndan yerli imkanlarla inÅŸa edilen, genel kargo sÄ±nÄ±fÄ±nda gÃ¶rev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yÃ¼k taÅŸÄ±ma kapasitesine ve 10 bin groston aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip "Ä°Ã‡DAÅž-5" gemisi suya indirildi.

TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli aÄŸÄ±r sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n, Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esindeki tersanelerinde TÃ¼rk mÃ¼hendislerce Ã¼retilen yeni gemisi "Ä°Ã‡DAÅž-5" suya indirildi.

TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin, geliÅŸen teknolojiyle projelendirdiÄŸi yerli Ã¼retim gemiler yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k talep gÃ¶rÃ¼yor. Ã–zellikle dÃ¼nyada denizcilik sektÃ¶rÃ¼ne hakim armatÃ¶rlerce, tercih edilen gemiler kalite ve kullanÄ±ÅŸlÄ±lÄ±k bakÄ±mÄ±ndan da listenin Ã¶n sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor.Â  TamamÄ± TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin yerli dizayn imkanlarÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan gemilerin ihracatÄ±yla Ã¼lke ekonomisine Ã¶nemli oranda dÃ¶viz girdisi saÄŸlanÄ±yor.Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, tersanelerinde son 3 yÄ±lda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, iki rÃ¶morkÃ¶r ve bir pilot botu inÅŸa edip ihracata baÅŸlayan Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n son gemisi "Ä°Ã‡DAÅž-5"in inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.Â Son olarak iÃ§ tefÅŸirat ve elektronik dizayn Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kalan gemi iÃ§in ÅŸirket yÃ¶neticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rende kurban kesildi, dua edildi. ArdÄ±ndan "Vira Bismillah" denilerek geminin suya indirme iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

YaklaÅŸÄ±k 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sÄ±nÄ±fÄ±nda gÃ¶rev yapacak 150 metre boyundaki Ä°Ã‡DAÅž-5'in, 15 bin DWT yÃ¼k taÅŸÄ±ma kapasitesi bulunuyor. 10 bin groston aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki geminin makinesi ise yaklaÅŸÄ±k 5 bin beygir gÃ¼cÃ¼nde.Â  Â  Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

GeliÅŸtirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakÄ±t sarfiyatÄ± yapabilen gemi, UluslararasÄ± Denizcilik Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IMO) gereklilikleri doÄŸrultusunda "TIER III" standartlarÄ±nda nitrojen oksit salÄ±nÄ±mÄ±, Balast Suyu ArÄ±tma Sistemi bakÄ±mÄ±ndan uluslararasÄ± kurallara uygun ekipmanlarla donatÄ±ldÄ±.Â  Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen armatÃ¶rlerine sipariÅŸle gemi Ã¼reten Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n, Amerika ve Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden gelen talepler doÄŸrultusunda iÅŸ baÄŸlantÄ±sÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â  Â  Â Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

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UÃ‡AK GEMÄ°SÄ° ÃœRETÄ°MÄ° Ä°Ã‡Ä°N DEV KURU HAVUZ Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYORÂ  Â  Â Â

Ä°Ã‡DAÅž, Ã‡anakkale'deki tersanelerinde Ã¼retilen gemilerde yÃ¼ksek standartlar kullanÄ±yor.Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

Sofistike ve son teknolojiyle donatÄ±lan gemi grubunda paslanmaz kimyasal tankerler 110 metre boyunda ve 18 metre geniÅŸliÄŸinde Ã¶lÃ§Ã¼lere sahip. 14 ayda tamamlanan ve Almanya'daki bir firmaya ihraÃ§ edilen "Ä°Ã‡DAÅž-29" isimli tanker, Ã¶zellikleriyle armatÃ¶rler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â  Â  Â Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

FirmanÄ±n gÃ¶z bebeÄŸi konumundaki ekonomik genel kargo gemileri ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve Ã§evreci yÃ¼zÃ¼ olarak tanÄ±nÄ±yor.Â  Â  Â Â 

Biga'daki fabrika tesislerinde uÃ§ak gemisi Ã¼retmek iÃ§in 50 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla baÅŸlanan kuru havuz inÅŸaatÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.Â  Â 


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n Ã‡anakkale'de yer alan DeÄŸirmencik Ã§elik ve enerji Ã¼retim tesisleri ile tersanesinin bulunduÄŸu yerleÅŸkede 2017'de yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan "Yerli ve Milli UÃ§ak Gemisi YapÄ±m Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik geniÅŸliÄŸiyle tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k gemi inÅŸa alanÄ± olacak.


TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

BÃ¼yÃ¼k oranda fiziki gerÃ§ekleÅŸmenin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÄ±l sonuna kadar tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.Â  Â  Â Â 

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