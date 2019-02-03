TÃ¼rk mÃ¼hendisler 15 ayda Ã¼retti Suya indirildi...

Türk mühendisler 15 ayda üretti! Suya indirildi...
Ä°Ã‡DAÅž firmasÄ± tarafÄ±ndan yerli imkanlarla inÅŸa edilen, genel kargo sÄ±nÄ±fÄ±nda gÃ¶rev yapacak, 150 metre boyunda, 15 bin DWT yÃ¼k taÅŸÄ±ma kapasitesine ve 10 bin groston aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip "Ä°Ã‡DAÅž-5" gemisi suya indirildi.
TÃ¼rkiye'nin Ã¶nemli aÄŸÄ±r sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n, Ã‡anakkale'nin Biga ilÃ§esindeki tersanelerinde TÃ¼rk mÃ¼hendislerce Ã¼retilen yeni gemisi "Ä°Ã‡DAÅž-5" suya indirildi.
TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin, geliÅŸen teknolojiyle projelendirdiÄŸi yerli Ã¼retim gemiler yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k talep gÃ¶rÃ¼yor. Ã–zellikle dÃ¼nyada denizcilik sektÃ¶rÃ¼ne hakim armatÃ¶rlerce, tercih edilen gemiler kalite ve kullanÄ±ÅŸlÄ±lÄ±k bakÄ±mÄ±ndan da listenin Ã¶n sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor.Â TamamÄ± TÃ¼rk mÃ¼hendislerinin yerli dizayn imkanlarÄ± kullanÄ±larak yapÄ±lan gemilerin ihracatÄ±yla Ã¼lke ekonomisine Ã¶nemli oranda dÃ¶viz girdisi saÄŸlanÄ±yor.Â
AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, tersanelerinde son 3 yÄ±lda 7 kimyasal tanker, 5 genel kargo gemisi, iki rÃ¶morkÃ¶r ve bir pilot botu inÅŸa edip ihracata baÅŸlayan Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n son gemisi "Ä°Ã‡DAÅž-5"in inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.Â Son olarak iÃ§ tefÅŸirat ve elektronik dizayn Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kalan gemi iÃ§in ÅŸirket yÃ¶neticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen tÃ¶rende kurban kesildi, dua edildi. ArdÄ±ndan "Vira Bismillah" denilerek geminin suya indirme iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±.Â
YaklaÅŸÄ±k 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sÄ±nÄ±fÄ±nda gÃ¶rev yapacak 150 metre boyundaki Ä°Ã‡DAÅž-5'in, 15 bin DWT yÃ¼k taÅŸÄ±ma kapasitesi bulunuyor. 10 bin groston aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki geminin makinesi ise yaklaÅŸÄ±k 5 bin beygir gÃ¼cÃ¼nde.Â Â Â
GeliÅŸtirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakÄ±t sarfiyatÄ± yapabilen gemi, UluslararasÄ± Denizcilik Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IMO) gereklilikleri doÄŸrultusunda "TIER III" standartlarÄ±nda nitrojen oksit salÄ±nÄ±mÄ±, Balast Suyu ArÄ±tma Sistemi bakÄ±mÄ±ndan uluslararasÄ± kurallara uygun ekipmanlarla donatÄ±ldÄ±.Â Â
Danimarka, Almanya ve Kanada'daki dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen armatÃ¶rlerine sipariÅŸle gemi Ã¼reten Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n, Amerika ve Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinden gelen talepler doÄŸrultusunda iÅŸ baÄŸlantÄ±sÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â Â Â Â
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UÃ‡AK GEMÄ°SÄ° ÃœRETÄ°MÄ° Ä°Ã‡Ä°N DEV KURU HAVUZ Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYORÂ Â Â Â
Ä°Ã‡DAÅž, Ã‡anakkale'deki tersanelerinde Ã¼retilen gemilerde yÃ¼ksek standartlar kullanÄ±yor.Â
Sofistike ve son teknolojiyle donatÄ±lan gemi grubunda paslanmaz kimyasal tankerler 110 metre boyunda ve 18 metre geniÅŸliÄŸinde Ã¶lÃ§Ã¼lere sahip. 14 ayda tamamlanan ve Almanya'daki bir firmaya ihraÃ§ edilen "Ä°Ã‡DAÅž-29" isimli tanker, Ã¶zellikleriyle armatÃ¶rler tarafÄ±ndan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.Â Â Â Â
FirmanÄ±n gÃ¶z bebeÄŸi konumundaki ekonomik genel kargo gemileri ise filonun yenilenen modern, ekonomik ve Ã§evreci yÃ¼zÃ¼ olarak tanÄ±nÄ±yor.Â Â Â Â
Biga'daki fabrika tesislerinde uÃ§ak gemisi Ã¼retmek iÃ§in 50 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±mla baÅŸlanan kuru havuz inÅŸaatÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.Â Â
Ä°Ã‡DAÅž'Ä±n Ã‡anakkale'de yer alan DeÄŸirmencik Ã§elik ve enerji Ã¼retim tesisleri ile tersanesinin bulunduÄŸu yerleÅŸkede 2017'de yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan "Yerli ve Milli UÃ§ak Gemisi YapÄ±m Havuzu", 370 metrelik boyu ve 70 metrelik geniÅŸliÄŸiyle tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k gemi inÅŸa alanÄ± olacak.
BÃ¼yÃ¼k oranda fiziki gerÃ§ekleÅŸmenin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÄ±l sonuna kadar tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.Â Â Â Â
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