Türk meyve sebzesi 50 ülkeye "uçarak" girdi  

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürk meyve sebzesi 50 ülkeye "uçarak" girdi
GeriEkonomi Türk meyve sebzesi 50 ülkeye "uçarak" girdi  
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
12.07.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Türk meyve sebzesi 50 ülkeye "uçarak" girdi  

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk meyve sebzesi 50 ülkeye "uçarak" girdi  

Türkiye'den yılın ilk yarısında hava kargoyla gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 146 artarak 4 bin 465 ton oldu.

YAŞ sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye hızlı ulaşması ve pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo ile yapılan anlaşma ihracata olumlu yansıdı. 

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 185 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. 

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı. 

Anlaşmanın imzalandığı geçen yıl yaş meyve sebze ihracatçısı hava kargo ile 10 milyon 522 bin dolarlık ihracat yapmayı başardı. 
Firmaların hava kargo tercihi ve Turkish Cargo'nun yeni destinasyonlar açmasıyla hava taşımacılığına olan talep hızla arttı. 

Türkiye, 2017'nin ocak-haziran döneminde hava kargo yoluyla bin 812 ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirirken bu rakam 2018'in aynı döneminde yüzde 146 artarak 4 bin 465 tona çıktı. 

Böylece Türkiye, geçen yılın ilk yarısında hava yoluyla yaptığı 5 milyon 245 bin dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatını 2018'in yılın aynı döneminde yüzde 131 artırarak 12 milyon 146 bin dolara çıkarmış oldu. 

KİRAZ İLK SIRADA 

Hava kargoyla ihracatta ilk sırada 5 milyon 938 bin dolarla kiraz yer alırken, bu ürünü 2 milyon 607 bin dolarla kuzu mantar ve 822 bin dolarla çilek izledi. 

Ülke bazında ise en çok yaş meyve sebze 1 milyon 995 bin dolarlık ihracatla Norveç'e yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 222 bin dolarla Hong Kong ve 989 bin dolarla Fransa takip etti. 

"İHRACATÇIMIZ HAVA KARGOYA ALIŞTI" 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kargonun ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için vazgeçilmez bir ulaşım şekli olduğunu söyledi. 

Turkish Cargo yetkililerine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Uçak, şöyle konuştu: 

"İhracatçılarımız hava kargoya alıştı ve artık uçak tercih ediliyor. Şimdiye kadar 50 ülkeye hava kargo yoluyla yaş meyve sebze gönderdik. Hava kargoda fiyat da iyi. Dünyanın bütün metropollerine Türk meyve ve sebzesini göndereceğiz. Bu hedefe hava kargo sayesinde daha hızlı şekilde ulaşacağız. Çekirdekli ürünlerin raf ömrü çok kısa. Dolayısıyla artık ürünlerimizi sağlıklı, taze ve bozulmadan bütün ülkelere gönderebiliyoruz." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Başarı öğrenilir mi? İşte başarıya giden yol için 8 öneri!

Toplam konut alanı ne demek?

Kıbrıs’tan nasıl ev alınır? İşte tüm merak edilenler!

Son dakika...Boydak kardeşlere verilen hapis cezası belli oldu