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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak COŞAN
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türk mermercilere Çin'de gözaltı

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Türk mermercilere Çin'de gözaltı

150 Türk mermer firmasının katıldığı Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda Türk mermerciler büyük şok yaşadı. Çinli polislerin 2016’dan bu yana Guangzhou’da, Yunfu ve Türkiye’de ofisleri bulunan 3 şirketin 4 yetkilisini dün sabah 06.00’da kaldıkları otelde gözaltına aldığı öğrenildi. Gerekçe olarak ise bu firmaların 24 milyon TL’lik vergi ihlalinde payları olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE’den Çin’in Xiamen kentine Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı için giden Türk mermerciler büyük bir şok yaşadı. Xiamen Gümrüğü Kaçakçılık ile Mücadele Bürosu ve Guangzhou Gümrüğü Kaçakçılık ile Mücadele Bürosu’nun, fuar için Çin’de bulunan mermer şirketlerinin temsilcilerine yönelik operasyon gerçekleştirdiği öğrenildi. Mermer kaçakçılığının önüne geçilmesi için Çin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 9 Mart sabah saat 06.00’da 200 polisin katılımıyla geniş bir operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 3 Türk mermer firmasından O. S., M. O., A. ve Y.C’nin gözaltına alındığı öğrenildi. Xiamen ve Guangzhou, Fujan, Zhaoqing ve Yunfu bölgesinden polislerin katıldığı operasyonda bazı ürünlere ve belgelere de el konduğu belirtildi.

24 MİLYONLUK VERGİ

Operasyonun, Guangzhou, Yunfu ve Türkiye’de ofisleri bulunan firmaların 2016 yılın-dan bu yana Çinli bazı şirketlerle işbirliği yaparak Çin’e daha ucuza ham mermer getirdikleri iddiası ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında gündeme gelen iddialara göre 400 milyon Çin Yuanı (yaklaşık 323 milyon 782 bin TL) değerinde 240 bin ton mermerin kaçak yollarla Çin’e sokuldu ve bu yolla 30 milyon Çin Yuan’ı (yaklaşık 24 milyon 283 bin TL) vergi kaçakçılığı yapıldı.

Türk mermercilere Çinde gözaltı

UÇAĞA ZOR ATLADIK

Çin’deki fuara katılan bir Türk işadamı, konuyu Hürriyet’e şöyle anlattı: “Sabah saatlerinde otele polisler geliyor. Bazı Türk mermerciler de göz altına alınıyor. Bu konunun duyulmasının ardından benim gibi bazı mermer firması sahipleri de dönüş uçaklarını erkene aldı. Bazıları ise Hong Kong’a geçti.” Türkiye’ye dönmek için uçağa binmeden önce konuşan diğer bir işadamı ise, “Bir daha Çin’e kesinlikle gelmem. Kendimizi uçağa zor attık” dedi. 

TÜRKİYE 150 FİRMA İLE KATILDI

EGE Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da fuar öncesinde Anadolu Ajansı’na, fuarla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Türk doğal taş sektörü Çin’de yapılacak olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 150 firma ile katılacak. Her renk ve desen skalasında dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye‘nin, dünya genelinde 20 milyar dolara ulaşan doğal taş ihracat pazarındaki konumunu daha yukarı taşımak için Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nı büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Xiamen Fuarı 6-9 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. İnadına üretim, inadına ihracat mottosuyla hareket ediyoruz. Bu mottomuzun içini doldurmak amacıyla milli ve bireysel katılımlarla 150 firma ile Çin’e çıkarma yapacağız. Çin’de Xiamen Fuarı sırasında amacımız, blok mermer ihracatının yanında işlenmiş ürün ihracatımızı arttırmak ve büyük mimari projelere Türk doğal taşının girmesini sağlamak olacak.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2019) 2
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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