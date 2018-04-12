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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
12.04.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı

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Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı

DFDS, UN Ro-Ro'yu 950 milyon euro'ya satın aldığını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı. 

Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro'nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti. 

Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor. 

Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. 

DFDS CEO'su Niels Smedegaard, satın alma ile ilgili açıklamasında, "UN Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip pazarında faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bu satın alma bize var olan güçlü yönetim ekibimizle birlikte ağımızı, filomuzu ve tecrübemizi geliştirme imkanı sunarken, UN Ro-Ro müşterilerinin büyümesini desteklerken işimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı. 

UN Ro-Ro'nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor. 

2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. 

 

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