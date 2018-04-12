Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı
DFDS, UN Ro-Ro'yu 950 milyon euro'ya satın aldığını duyurdu.
Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden biri olan Un Ro-Ro 950 milyon euro'ya Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye satıldı.
Şirket, yaptığı açıklamayla UN Ro-Ro'nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığını belirtti.
Şirket UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.
Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet otorilerinin onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.
DFDS CEO'su Niels Smedegaard, satın alma ile ilgili açıklamasında, "UN Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip pazarında faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bu satın alma bize var olan güçlü yönetim ekibimizle birlikte ağımızı, filomuzu ve tecrübemizi geliştirme imkanı sunarken, UN Ro-Ro müşterilerinin büyümesini desteklerken işimizi daha da geliştirme fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.
UN Ro-Ro'nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor.
2014 yılında Esas & Actera konsorsiyumu tarafından satın alınan U.N Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Doğu Akdeniz ro-ro sektörünün önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle