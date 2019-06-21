Türk Lirası’nın yükselişi sürüyor
Uluslararası piyasalardaki olumlu hava gelişen ülkelerin piyasa ve para birimlerine olumlu yansıdı. Türkiye’de, Fitch’in enflasyondaki düşüşün hızlanacağı açıklaması, Merkez Bankası döviz rezervlerindeki artış ile 5 yıllık CDS’lerdeki düşüş Türk Lirası’na yaradı, dolar 5.7290 TL’ye kadar geriledi.
DOLAR, uluslararası piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle dün güne 5.80 liranın altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 5.7290 lira seviyesini gördü. Kur önceki gün 5.9250 liraya kadar çıktıktan sonra akşam saatlerinde 5.84 lira seviyelerdeydi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) kararı sonrası 5.7750 liraya kadar gerileyen kur güne 5.78 lira civarında başlamıştı. Ardından hızla gerilemesini sürdüren dolar 5.72 liraya kadar indi. Serbest piyasada dolar 5.7500 liradan kapanırken, bankalararası piyasada son işlemler 5.7609 liradan oldu. Fed kararı tüm gelişen ülke para birimlerine olumlu yansıdı.
Türk Lirası, Euro’ya karşı da güçlenirken, Borsa İstanbul da yükseliş gösterdi. Euro, 6.4811 liraya kadar gerilerken serbest piyasada günü 6.5110 liradan tamamladı, bankalararası piyasada Euro’da son işlemler 6.5174 liradan yapıldı. Borsa İstanbul günü yüzde 0.09 düşüşle 94 bin 157 puandan kapattı.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ HIZLANACAK
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings İdari Direktörü Edward Parker, Londra’da gerçekleştirilen bir konferansta baz etkisine işaret ederek “Türkiye’de enflasyondaki düşüşün hızlanmasını bekliyoruz” dedi. Cari açıktaki düşüşün altın çizerek Türkiye’de geçen yazdan bu yana gelişmelerin “dikkat çekici” olduğunu belirten Parker, buna karşın Fitch’in pozitif görünüme geçmek için çok daha fazla ilerleme görmesi gerektiğini ifade etti.
Parker, Türkiye’de cari açığın düştüğüne işaret ederek, “Türkiye’nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch’in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye’de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek.” değerlendirmelerinde bulundu.
REZERVLER ARTTI
Öte yandan piyasaları olumlu etkileyen bir haber de dün Merkez Bankası’ndan geldi. Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, 14 Haziran’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 26 milyon dolar artarak 97 milyar 407 milyon dolara çıktı.
İstatistiklere göre, 14 Haziran’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 859 milyon dolar artışla 75 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 74 milyar 896 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 167 milyon dolar artışla 21 milyar 485 milyon dolardan 21 milyar 652 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artarak 96 milyar 381 milyon dolardan 97 milyar 407 milyon dolara ulaştı.
TİCARET GÖRÜŞMESİ
Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD’nin üst düzey yetkililerinin ülke liderlerinin talimatları doğrultusunda ticaret görüşmeleri yapacaklarını ve Beijing’in Washington’un görüşmeler için uygun koşullar yaratacağını umduğunu belirtti.Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin kendi sanayisinin sözlerine kulak vermesini, gümrük vergisi tehditlerini ve ticaret savaşını durdurmasını düşündüklerini dile getirdi.
Türkiye’nin iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS’ler de dün yüzde 5.27 gerileyerek 427.39 puana geldi. Analistler Merkez Bankası’nın temmuzda faiz indiriminin çok büyük olasılık haline geldiğini vurguladı.
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