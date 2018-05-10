Türk Lirası’nda ‘toplantı’ keyfi
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran kararına rağmen diğer ülkelerden gelen olumlu açıklamalar, ABD’den gelen olumlu veriler ve Türkiye’de ekonomi bürokratlarının toplanacağı haberi dolara değer kaybettirdi.
Dün neredeyse yüzde 1.5 değer kaybeden dolar 4.22 liraya kadar indi. Dün sabah 4.30 lira seviyelerinden güne başlayan dolarda bankalararası piyasada son işlemler 4.2452 liradan yapıldı. Borsa İstanbul da günü yüzde 1.59 yükselişle 102 bin 380 puandan tamamladı.
Bloomberg HT televizyonu önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ekonomi zirvesi sonrasında dün ekonomi bürokratları toplantısı yapılacağını duyurdu. Kanal ikinci bir açıklamada ise bürokratların toplantısının dünkü zirvenin devamı olmadığını, rutin bir görüşme olduğunu bildirdi. Habere göre toplantıya Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları ile Hazine Müsteşarı’nın katıldı ve toplantıda kur, faiz ve teşvik maliyet analizi konuşuldu.
Dolara karşı değer kazancıyla Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında en iyi performansı gösteren üçüncü para birimi oldu.
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