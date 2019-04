Türk Lirası yatırımlar enflasyona karşı Ziraat Bankası güvencesinde

Ziraat Bankası Perakende Şube Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren uygulamaya aldıkları yeni mevduat ürünleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ülkemizde vatandaşlarımızın tasarruflarını ağırlıklı olarak mevduatta değerlendirdiğini, bunun bir bölümünün Türk Parası bir bölümünün ise Yabancı Para mevduatta bulunduğunu belirten Alpaslan Çakar, tasarruflarını gerek Türk Lirası mevduatta gerekse yabancı para mevduatta değerlendiren müşterilerinin temel kaygısının paralarının değerini korumak olduğunu belirtti. Çakar “Birikimlerini enflasyona karşı korumak amacı ile yabancı para mevduatta tutan müşterilerimize reel getiri sağlamak, Türk Lirası mevduata geçişi teşvik etmek ve tasarruf tabanının geliştirilmesi amacıyla Enflasyona Endeksli iki farklı Vadeli Mevduat ürünü geliştirdik. Bunlar Enflasyona Endeksli - Faiz Korumalı Vadeli Mevduat ve Enflasyon Korumalı Mevduat ürünlerimizdir. Her iki üründe de vade sonlarında ilan edilecek güncel yıllık TÜFE oranlarının üzerine ürün tipi ve vadelere göre değişecek şekilde 2-5 puan arasında ilave oranla müşterilerimizin Türk Lirası yatırımlarına reel getiri sunuyoruz.



Enflasyona Endeksli Ve Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Ürünümüzde;



Ürünlerimizde müşterimize hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyoruz. Vade sonunda ise ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı müşterimizin hesabına yatırıyoruz.



Bu ürünümüz 92-370 gün arası vadelerde açılabilmektedir.



Müşterilerimize mutlak surette TÜFE’nin üzerinde bir faiz oranı taahhüdümüz bulunuyor. Somut örneklerle anlatmak gerekirse, örneğin 100.000 TL 92 gün vadede sabit faiz oranını %20 olarak belirliyoruz. Vade sonunda güncel yıllık enflasyon oranının %19 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı %20 yerine, %19 olarak gerçekleşen enflasyon oranına %2 ilave oran ile birlikte %21 üzerinden hesaplıyoruz.



Enflasyon Korumalı Mevduat Ürünümüzde ise;



İlk ürünümüzden farklı olarak, müşterilerimize başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdümüz bulunmamakta olup, tasarruf sahiplerine vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE+%5 oran verilecektir.



Bu ürünümüzün diğerinden farklı bir özelliği ise üçer aylık dönemler itibariyle mevduat getirisinin alınabilmesidir. Enflasyon Korumalı Vadeli Mevduat ürünü 366-370 gün arası vadelerde açılabilmekte ve dönemsel ödeme almak isteyen müşterilerimiz, ürün açılışında bu taleplerini bildirmeleri halinde üçer aylık dönemlerde ödeme yapılabilmektedir. Örneğin 100.000 TL 366 gün vadede açılan bir hesap için güncel yıllık enflasyon oranının %15,50 olarak gerçekleşmesi durumunda, getiri oranı %15,50 olarak gerçekleşen enflasyon oranına ek %5 oran ile birlikte %20,50 üzerinden hesaplanacaktır.



Her iki mevduat hesabını da 10.000 TL ve üzeri olan tüm tutarlar üzerinden açabiliyoruz. Yani her iki ürünümüzde de hangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Müşterilerimizin öngörülmeyen ihtiyaçlarını giderebilmesi için de, vade süresi içerisinde hesaptan para çekebilme imkânı sunuyoruz. Para çekilmesi durumunda vade bozulmamakta, hesapta kalan anapara bakiyesi vade ya da dönem sonlarında getiri hesaplanırken dikkate alınmaktadır.



Enflasyona endeksli mevduat ürünlerimizin en önemli avantajının, müşterilerimizin tasarruflarının enflasyona karşı korunarak, reel getiri garantisi sunulması olduğunu tekrar belirtmek istiyoruz. Bu uygulamalara sektördeki diğer bankaların da Türk Lirası mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşımızın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünler ile yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inanıyoruz. Uygulamaya aldığımız ürünler ile Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.