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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türk Lirası dayanıklılığını kanıtladı

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Türk Lirası dayanıklılığını kanıtladı

Türkiye’nin yürüttüğü sınır ötesi harekâtlarda Türk Lirası da dayanıklılık gösteriyor. Önceki 2 harakâtta direncini koruyan Türk Lirası’na Barış Pınarı harekâtının etkisinin de sınırlı olması bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN sınır güvenliğini koruma maksadıyla 2016’dan bu yana Suriye’de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği harekâtların yurt içi varlıklarda bozulma oluşturmadığı ve direncin kanıtlandığı görülürken, Barış Pınarı harekâtında da kur ve borsa tarafında oynaklığın sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, sınır güvenliğini koruma, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 2016’dan bu yana Suriye’de terör örgütlerine yönelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı olmak üzere 3 harekât gerçekleştirdi. Bunlardan ilki olan Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ile birlikte 24 Ağustos 2016’da saat 04.00 itibarıyla Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon başlatıldı. Fırat Kalkanı harekâtının devreye alındığı 24 Ağustos 2016’da, doların günü yüzde 0.05’lik kayıpla 2.95 lira seviyelerinden tamamladığı görüldü. Harekâtın başladığı 22-25 Ağustos 2016 döneminde dolar 2.92 liraya kadar gerilerken, 2016’nın ağustos ayında kurda yüzde 1’lik düşüş yaşandı. Borsa tarafına bakıldığında, BIST 100 endeksinin 24 Ağustos 2016’da her ne kadar günü yüzde 1.6’lık düşüşle 76 bin 116 puandan tamamlasa da sonraki iki günde kayıplarını telafi etmesi dikkati çekti. Aylık bazda ise 2016’nın ağustos ayında yüzde 0.75 yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, 76 bin seviyelerinde dengelendi. Bu sonuçlar; Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında dolar/TL’nin düşüş eğilimine girdiğini, BIST 100 endeksinin ise ilk etapta negatif tepki verse de sonraki günlerde kayıplarını kazanca çevirdiğini ortaya koydu.

ZEYTİN DALI’NDA REKOR

Fırat Kalkanı harekâtından yaklaşık bir sene sonra, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin’de 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Zeytin Dalı harekâtı sürecinde de borsa ve kur tarafında pozitif fiyatlamalar olması dikkati çekti. Harekâtın hafta sonu başlaması nedeniyle piyasadaki fiyatlamalar 22 Ocak 2018’e taşınırken, BIST 100 endeksi, bu tarihte günü yüzde 1.81’lik artışla tamamladı ve yükseliş trendini sürdürerek 29 Ocak’ta 121 bin 531 puanla tarihi zirvesini gördü. Endeks, Ocak 2018’de aylık bazda ise yüzde 3.64 değer kazandı. Dolar ise 22 Ocak 2018’de yüzde 0.9 gerileyerek 3.7742 liradan kapanış gerçekleştirirken, takip eden günlerde de düşüş eğilimini sürdürdü ve 3.71 sınırına kadar indi. Doların Ocak 2018’de aylık bazdaki düşüşü ise yüzde 0.91 oldu.

SINIRLI KALABİLİR

Barış Pınarı harekâtı önceki gün saat 16.00’da uygulanmaya başladı. Harekâtın duyurulmasının ardından BIST 100 endeksi yüzde 2.2 değer kaybederken, dün de düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor. Öte yandan, dolar tarafında da önceki gün yüzde 0.7’lik yükseliş yaşandığı, dün de 5.88 lira seviyelerinin test edildiği görüldü. Uzmanlar, önceki harekat süreçlerine bakıldığında, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söyledi.

POZİTİF KARŞILANMA BEKLENTİSİ

ÖNCEKİ sınır ötesi harekatlardan farklı olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, gelecek yıl ABD’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi ve azil sürecinin baskısı altında iç siyasete yönelik verdiği mesajların öne çıktığını ifade eden uzmanlar, küresel piyasalarda da ticaret savaşı endişeleriyle oynaklığın fazla olduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekti. Uzmanlar, ABD ile Çinli yetkililer arasında dün başlaması beklenen ticaret müzakerelerinin para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olabileceğini, bu nedenle piyasaların gündeminin odağında yer aldığına işaret ederek, Türkiye’nin bölgede güvenliği sağlamak için attığı adımların, piyasalar tarafından anlık tepkiler dışında kısa ve orta vadede pozitif karşılanmasının beklenebileceğini söyledi.

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