Türk leblebisi dünya pazarında
Türk çerez kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan leblebide dünya pazarına gönderilen ürün miktarı her yıl artıyor.
Ülke genelinde yıllık yaklaşık 50 bin ton olan leblebi üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Denizli’nin Serinhisar ilçesinden karşılanıyor. Denizlili üreticiler, geçen yıl ürettikleri 35 bin ton leblebinin 4 bin 500 tonunu 14 ülke pazarına göndererek 24 milyon dolar döviz geliri elde etti. Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, “Serinhisar’daki Leblebiciler Sitesi’nde geçen yıl 27 bin 500 ton, bu yılın 9 ayında ise 16 bin 700 ton leblebi satışı yapıldı. Dış piyasaya gönderdiğimiz leblebinin büyük çoğunluğu Tunus’a gitti. Bizim leblebimizin tadını çok sevdiler. Yurtdışına daha çok çikolatalı, tuzlu, sarılı, susamlı ve hardallı leblebi gidiyor” dedi.
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